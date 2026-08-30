Aliados, indecisos y díscolos: así negocia el oficialismo con los gobernadores hacia 2027

La Casa Rosada ingresó en una fase de readecuación de sus vínculos y alianzas con los mandatarios, la que será clave pensando en el segundo tramo del año y en el ingreso a la carrera electoral.

Con el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo como principales interlocutores, Karina Milei busca asegurarse los consensos para avanzar tanto en el Congreso (dando previsibilidad a los mercados) como en los acuerdos para rubricar las “reglas del juego” pensando en el 2027.

En la Casa Rosada dan por descontado que se prolongarán las alianzas en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, en Mendoza, con Alfredo Cornejo quien no tiene reelección y con Leandro Zdero, el mandatario chaqueño que todo indica irá por un segundo mandato.

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Ese primer pelotón de gobernadores no solo implica confluir en un armado el año próximo, sino que también en un apoyo en el plano legislativo. Quien tiene mayor fuerza en el Congreso ( y por lo tanto mayor poder de negociación) es Cornejo, cuyos senadores mostraron disidencias en “zonas frías” luego de que sus diputados acompañaran la media sanción.

En un segundo grupo se ubica Jorge Macri. El alcalde porteño busca a partir de la buena sintonía exhibida con Javier Milei, confluir en una alianza y no dividir el voto “no peronista”. Pero persisten las dudas y el karinismo no deja de meter presión en el bastión amarillo.

De hecho, ayer Karina con Santilli y la lugarteniente de la Ciudad, Pilar Ramírez recorrieron el barrio chino, en un nuevo gesto de desafío.

Existe claro, una tercera tanda de gobernadores peronistas que hasta aquí han sido aliados, pero que ahora comienzan a mostrar disidencias.

El salteño Gustavo Sáenz, muestra disidencias en Diputados, pero su referente en el Senado, Flavia Royón, quedó ahora al frente de una comisión clave, la de Minería y Energía. Se mostró con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (quien lo defendió públicamente) aunque mantiene una fuerte tensión con la senadora libertaria, Emilia Orozco, potencial candidata.

Al mismo tiempo Osvaldo Jaldo fue el primero en anunciar que desdoblará las elecciones. Tucumán elegirá gobernador el próximo 9 de mayo. El nombre que suena es el de Lisandro Catalán para competir.

Misiones es otro caso en el que los libertarios deben recalibrar el vínculo. Hugo Passalacqua rompió con Carlos Rovira, el histórico mandamás del Frente de la Concordia, quien había tejido un vínculo con la Casa Rosada. Passalacqua está dispuesto a hacer valer sus votos en el Congreso y sacar beneficios para la provincia.

El catamarqueño Raúl Jalil no confluirá en un armado libertario. Seguramente sea candidato a senador aunque negocia con la Casa Rosada apoyos legislativos.

Otro pelotón de provincias son las que integran San Juan y Chubut, conducidas por Marcelo Orrego e Ignacio Torres respectivamente, pero en las que están lejos de un acuerdo electoral más allá de los apoyos en el Congreso.

Algo similar sucede con Córdoba y Santa Fe, cuyos gobernadores fueron recibidos por Santilli la semana pasada. El jefe de Gabinete recibió quejas: la energía para las empresas, las obras y los fondos, y una compensación para las distribuidoras que no tienen deudas con Cammesa.

Otro grupo de gobernadores es el que integran Rolando Figueroa de Neuquén, Carlos Sadir de Jujuy, y Claudio Vidal. Los tres gobernadores tienen buen vínculo con la Casa Rosada, pero se anticipan competencias electorales en los territorios y “ley por ley” los apoyos en el Congreso.

En la vereda de enfrente, y tal como ha sucedido desde el inicio de la gestión libertaria, está Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Mellela, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto, tal vez el gobernador con mejor sintonía con el oficialismo dentro del pelotón de opositores duros.