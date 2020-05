Amado Boudou: "El juez que me condenó, a la semana fue ascendido"

El ex vicepresidente Amado Boudou volvió a hablar sobre su condena por corrupción en la causa Ciccone y recordó que "el juez que condenó, a la semana fue ascendido".

El ex ministro de Economía hizo referencia al ascenso que recibió el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, quien leyó la sentencia contra Boudou. Tras la condena, el juez fue ascendido a la Cámara Federal.

En esa línea, apuntó a que la causa en la que fue condenado a casi seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "es un disparate hasta con testigos comprados", recordando la polémica con el supuesto hotel que habría recibido Alejandro Vandenbroele para que acepte presentarse como arrepentido.

La verdadera historia del no-nombramiento de Boudou en La Rioja

"Hoy estamos en un sistema donde se condena en los medios, luego algunos jueces, participan del circo mediático. Yo siempre trate de pelear por mi inocencia. El juez me condenó, a la semana fue ascendido. Algo que nunca nunca paso. Por suerte después se demostró la presión que existía", dijo el ex funcionario en diálogo con Jorge Rizzo en su programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa.

Asimismo, expresó: "El Gobierno de Mauricio Macri no pudo discutir los temas centrales de la Economía y por eso armaron ese circo. Macri benefició a sus amigos, y destruyó el sistema productivo. Lo de Cambiemos fue de hipócritas" .

"La reforma previsional de Cambiemos fue un golpe durísimo. Nadie le pide autocrítica a los que fundieron a la Argentina una y otra vez. A nadie le fue mejor en la Argentina con las tarifas subiendo como subieron", agregó.

En cuanto a su gestión durante los años kirchneristas, señaló: "Formé parte, de una gobierno por convicción. Nuestras medidas nunca apuntaron a perjudicar al grueso de la gente. A mi nunca me gusta ponerme en victima, yo formé parte de un gobierno con mucha convicción".

Tras la polémica, habló Boudou: "Otra vez mentiras, otra vez falsas noticias"

"Cristina tomó la decisión de armar una coalición, hay muchas voces y hay que acompañar a este proceso. Es vital que se construya la institucionalidad. Lo importante de Cristina son sus posiciones políticas", afirmó.

Sobre su futuro, manifestó: "La familia, los compañeros me acompañaron y acompañan. Ayudan a mantener la cabeza fría. La causa es un disparate hasta con testigos comprados. Uno esta acostumbrado porque sabe el partido que esta jugando. No me veo no haciendo política. Pero se puede hacer política sin ejercer un cargo".

Esta semana, Boudou estuvo envuelto en una polémica porque supuestamente era asesor del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Sin embargo, luego aclararon que no tiene un puesto en el Gobierno, sino que el mandatario provincial conversó "sin formalismos" con el ex ministro de Economía sobre la situación de deuda que mantienen los empleados públicos a causa de los créditos tomados.

ED CP