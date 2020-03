Boudou pedirá el juicio político contra Rosenkrantz por negarle su excarcelación

Los abogados del ex vicepresidente, Amado Boudou, realizaron este miércoles un pedido de pronto despacho solicitando la excarcelación de su defendido por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, este jueves 26 de marzo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, le negó el recurso. Ante esta situación, la defensa del ex funcionario kirchnerista confirmó que están trabajando en el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte.

Boudou fue condenado en primera instancia a más de cinco años de prisión por el caso Ciccone y está detenido desde febrero de 2019, cuando la Cámara de Casación Federal confirmó lo decidido por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4. Si bien la detención se ordenó, el fallo aún no está firme ya que fue apelado por la defensa del ex vicepresidente, encabezada por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, ante el máximo tribunal del país.

El propio Rúa le confirmó a PERFIL que están trabajando en un pedido de juicio político contra Rosenkrantz.

Coronavirus: la defensa de Boudou pide a la Corte que trate su excarcelación

El presidente de la Corte quedó como la autoridad en medio de la feria judicial extraordinaria por la pandemia de coronavirus. Por eso, el juez tomó solo la decisión ya que sus colegas lo dejaron a cargo.

"En mérito de la feria extraordinaria y toda vez que no se configuran los presupuestos establecidos, corresponde denegar la petición formulada", dice la escueta resolución de Rosenkrantz ante la petición de pronto despacho (para que se resuelve inmediatamente) de Boudou.

Al realizar el pedido de excarcelación, en un extenso hilo de Twitter, su abogada Graciana Peñafort apuntó contra la condena en primera instancia y puso en duda la veracidad del relato del arrepentido Alejandro Vanderbroele, el empresario que acusó al exvicepresidente en la causa Ciccone. Sobre todo, por un presunto pago para que declare contra Boudou.

25. Aca les dejo el pedido que presentamos hoy ante la Corte Suprema pic.twitter.com/ur5iiiuIwW — Graciana Peñafort (@gracepenafort) March 25, 2020

Además, reiteró que la sentencia no está firme y por lo tanto, expresó que su defendido es inocente hasta que se demuestre lo contrario. "No estábamos diciendo que Boudou es población de riesgo (del coronavirus), porque no lo es más que cualquiera de nosotros. Lo que es riesgoso para Boudou es seguir preso, más aún cuando está preso tan arbitrariamente por decisión del Poder judicial en un lugar que lo pone en riesgo! La cárcel", afirmó.

"Incluso señalamos que dábamos nuestro consentimiento para que se ordenaran medidas alternativas que van desde la prisión domiciliaria a una tobillera o lo que se les ocurra en el Poder Judicial. Pero que lo saquen de ahí porque es lugar riesgoso y aún es inocente", señaló.

Amado Boudou no espera un indulto pero dice que la sentencia en su contra "fue trucha"

“Pedimos que la Corte Suprema haga lo que ya hizo. Que aplique su propia doctrina. Que resuelva. Y que saque a Boudou de la situación de riesgo en la que está por la arbitraria e irresponsable conducta del propio Poder Judicial. Liberen a Amado Sres jueces. Dejen de demorar”, concluyó la abogada.

Por su lado, tras conocer la decisión de Rosenkrantz, el otro letrado, Alejandro Rúa, tuiteó: Hoy Rosenkrantz nos dijo que no, que en @CorteSupremaAR no se van a ocupar y que tratar las quejas de aquel a quien en estas condiciones de pandemia le están haciendo cumplir ya una condena en prisión sin sentencia firme no es un tema".

ED CP