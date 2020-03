Boudou dejó de recibir visitas y pidió estatizar las empresas de servicios públicos

El exvicepresidente Amado Boudou sigue detenido en el complejo penal de Ezeiza. A raíz del impacto del coronavirus en la Argentina, tomó la decisión de no recibir visitas, e indicó que “es un buen momento” para estatizar las empresas de servicios públicos.



“La gran mayoría ya decidimos no recibir visitas. Lo único que tenés acá es la visita, es muy duro no ver a nuestros hijos, pero es lo que tenemos que hacer por lo menos durante 15 días”, señaló. “Me parece que vale la pena tomárselo en serio”, agregó.



Sobre el día a día que llevan adelante los presos, enfatizó: "Los que estamos encerrados somos una comunidad, que tiene que cuidarse entre sí. Y vivimos con los trabajadores del sistema que también compartimos el espacio", indicó en El Destape radio. "Ayer tuvimos la visita de un médico que nos explicó con mucha seriedad la situación, es un tema de comportamiento social y vida comunitaria”, agregó.

Sobre la reacción del gobierno nacional, tildó de "muy buena la conferencia de prensa del Presidente y el tono de lo que dijo, con una presencia rápida y buena". Sin embargo, luego fue más allá: "Hay una discusión de si hay que nacionalizar o estatizar las empresas de servicios públicos. Creo que no alcanza con nacionalizarlas", se explayó.



"Las empresas de servicios públicos se han convertido en los grandes extractores de valor de la sociedad. No invierten, ni son innovadoras ni tienen riesgo, son empresas que el neoliberalismo ha privatizado y en cosas que son de todos", afirmó Boudou. “Las tarifas no pueden ser un precio determinado por la rentabilidad, sino tiene que ver con la estrategia de desarrollo de un país”, resumió.

