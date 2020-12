Amado Boudou pidió seguir en prisión domiciliaria

La defensa del ex vicepresidente Amado Boudou pidió este miércoles 9 de diciembre seguir en prisión domiciliaria tras la confirmación de la condena por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ciccone.

La presentación de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort llegó luego de que el viernes la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal Marcelo Combo solicitaron que cumpla su condena en la cárcel. José María Nuñez Carmona también se sumó al pedido de Boudou.

"Al haber adquirido firmeza la condena impuesta en las presentes actuaciones, pierden operatividad las previsiones del art. 210, inc. j) del Código Procesal Penal Federal, que habilitaron, con fechas 6 de abril y 5 de agosto de 2020, la morigeración de los encierros carcelarios dispuestos por el señor Juez respecto de Amado Boudou y José María Núñez Carmona", habían expresado los fiscales.

El juez Daniel Obligado, quien le había otorgado la domiciliaria a Boudou, deberá definir la situación del ex vicepresidente. En su argumento, la defensa del ex ministro de Economía manifestó que las circunstancias por las cuales le otorgaron la domiciliaria no se modificaron pese a que la Corte Suprema confirmó la condena.

Ciccone: los fiscales pidieron que Boudou cumpla su condena en la cárcel

Hoy, Boudou volvió a hablar luego de que quedó firme su condena a cinco años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone, y afirmó que "hay mucha presión mediática para que vuelva a la cárcel".

"La Corte actuó como mínimo de una forma muy parcial", señaló Boudou, quien remarcó que "la Corte ni siquiera se dignó a leer el expediente Ciccone", por lo que aseguró que "tenemos una suerte de no justicia en Argentina".

En declaraciones a la radio Futurock, el economista afirmó que "el Poder Judicial se fija en quién juzga para establecer su sentencia", al mismo tiempo que manifestó que "es una situación que hay que transitar, pero la democracia está muy restringida con este lawfare".

"Hay mucha presión mediática para que yo vuelva a la cárcel", dijo el ex viceepresidente y remarcó que "la sentencia está en la tapa de los diarios antes que suceda". "Hoy están usando la justicia para hacer trampa y meterse en cuestiones políticas", añadió.

Amado Boudou: "No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo"

La Corte Suprema de Justicia rechazó el pasado jueves el recurso presentado por el exvicepresidente, al considerar los cinco miembros del alto tribunal “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

El exvicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

EuDr