Piden juicio político a la Corte Suprema por la condena a Amado Boudou: "Es una vergüenza"

El kirchnerismo salió a respaldar al ex vicepresidente Amado Boudou tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ciccone. Ahora, el camarista Juan Ramos Padilla apuntó contra los jueces del máximo tribunal y dijo que le "dan vergüenza”, mientras que el senador Oscar Parrilli afirmó que tienen una "asociación escandalosa con el macrismo".

El padre del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien es el candidato del oficialismo para ocupar el juzgado federal 1 de La Plata, que tiene a su cargo la competencia electoral de toda la provincia de Buenos Aires, señaló: “La CSJN dos párrafos para condenar un vicepresidente. Art. 280. Para cuidar a Bruglia Bertuzzi y Castelli más de un mes para justificar porque se quedan".

El Gobierno y el kirchnerismo salieron a respaldar a Boudou tras el fallo de la Corte

En esa línea, calificó al fallo como "patético" y afirmó: "Con Boudou, la Corte está humillando al Pueblo y limitando el estado de derecho. Debemos proteger la democracia. No me afecta que ataquen los trolls, sólo demuestran que la verdad es nuestra. Esta Corte es una vergüenza, para la parte sana que hay en el Poder Judicial".

Con Boudou, la Corte está humillando al Pueblo y limitando el estado de derecho. Debemos proteger la democracia. — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) December 5, 2020

Y también pidió el juicio político contra los jueces de la Corte: "Participar, los dos tercios del parlamento son necesarios para destituir a la Corte. Mientras tanto participar y peticionar. Sin violencia, con inteligencia. Recuerden la lucha de las Madres de la Plaza".

Participar, los dos tercios del parlamento son necesarios para destituir a la Corte. Mientras tanto participar y peticionar. Sin violencia, con inteligencia. Recuerden la lucha de las Madres de la Plaza. https://t.co/1FD6pE0Wl7 — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) December 4, 2020

"Todos los días un fallo aberrante. No hicimos nada en un año. Los delincuentes togados en sus puestos. Ahora se pasean por sus medios de comunicación, para que otros jueces tomen nota”, agregó Juan Ramos Padilla.

Por último, comentó que el presidente Alberto Fernández “nos pidió que protestáramos. Bueno la justicia sigue igual, todos los que hicieron barbaridades en sus cargos. No es necesario ser chupamedia o políticamente correcto, la verdad se dice claramente y punto".

“La verdad no hay que ocultarla. Un año con presos políticos no sólo en prisión domiciliaria, es grave. Algunos callan quieren ser políticamente correctos?”, añadió.

Amado Boudou: "No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo"

Por su lado, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló: "La actitud de la Corte deja un sabor amargo y una sensación de una falta de justicia total".

"Recientemente, la Corte estuvo durante un mes tratando un per saltum de dos jueces que habían sido designados a dedo por Mauricio Macri. Lo trató con gran rapidez, lo analizó, no lo descartó, aún cuando podrían llegar por los carriles normales al alto tribunal", expresó.

"La Corte, cuando se trata de acciones del macrismo o de acciones que respondan a los intereses corporativos de ellos, los tratan con rapidez. Cuando se trata de alguien cercano al gobierno de Cristina Kirchner no lo trata, lo desprecia, y nos deja la sensación de no investigar a fondo, si realmente hubo o no alguna acción delictiva por parte del ex vicepresidente", concluyó.

