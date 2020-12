Andrés Larroque: "El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó firme esta semana la condena al ex vicepresidente Amado Boudou. "El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito", afirmó Larroque en declaraciones a El Destape Radio. "La causa contra Boudou está plagada de irregularidades que son públicas y notorias. A toda la sociedad y a la Corte le hubiera venido bien revisar todo ese proceso judicial", agregó.

El secretario General de La Cámpora afirmó, además, que "el fallo de la Corte contra Boudou es evidentemente político. Se saca el tema de encima sin mayores argumentos" y que "Amado es un compañero tremendamente valioso. Recuperamos el sistema jubilatorio por decisión de Cristina y quien llevó la idea fue Amado".

Organizaciones sociales y políticas organizaron un "abrazo solidario" a Boudou

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "esto no ayuda a la Corte ni al Poder Judicial" y que "caen sobre Amado y es imposible pensar que no existe una venganza por parte del poder económico". Además, aseguró que "a Amado no le perdonan que haya recuperado los fondos de los trabajadores y terminado con un gran negocio" y que "todos los ciudadanos que se sientan agraviados por esta situación de Boudou se pueden expresar".

Asimismo, remarcó: "El lawfare excede los límites de nuestro país, son cuestiones de fondo que no se modificaron el 10 de diciembre. Es importante esclarecer cuales son los factores de poder que influyen en el Poder Judicial".

En otro sentido, se refirió a la situación luego de la toma de Guernica: “Nosotros llevamos 4 meses de trabajo en Guernica. 764 familias ya aceptaron el acuerdo", aseveró."Seguimos asistiendo a las familias de Guernica hasta que tengan los lotes con servicios", agregó, y detalló: "En 4 meses ya vamos a tener resuelto el tema de las tierras y que sean habitables. Mientras tanto seguimos asistiendo en alimento, salud y alquiler a 1.005 familias".

La Corte Suprema confirmó este jueves 3 de diciembre de 2020 la condena al ex vicepresidente a cinco años y medio de prisión por el caso Ciccone Calcográfica. Ahora, el juez Daniel Obligado, que está al frente del tribunal de origen que lo juzgó, definirá si le quita la prisión domiciliaria y lo obliga a volver a prisión. Boudou había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en abril de este año, porque su condena no estaba firme y llevaba preso más de dos años. También, por el Covid.

