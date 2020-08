Fernández Sagasti: "La pandemia es una excusa de la oposición para tener una actitud obstructiva"

Luego de que el oficialismo logró dictamen de mayoría para el proyecto de reforma judicial y lo llevará al recinto del Senado, la senadora Anabel Fernández Sagasti criticó la postura de Juntos por el Cambio y aseguró que ponen a "la pandemia como una excusa de la oposición para tener esta actitud obstructiva".

"En el Senado, la única postura de la posición es obstruir todo. No es el contexto de pandemia lo que hace que la oposición tenga esta actitud obstructiva, simplemente se han parado en esa posición con todo. El tema de la pandemia es una excusa para no trabajar en conjunto y darle herramientas al sistema judicial para que pueda mejorar", manifestó.

"Hemos terminado la última reunión después de un mes de escuchar expositores, introducimos muchas modificaciones al proyecto original. Ante la negativa de Cambiemos de no aportar nada al proyecto, la decisión política de no aportar ni una sola coma para mejorar el proyecto, decidimos avanza en la firma del dictamen con las modificaciones que han aportado los disertantes que escuchamos", manifestó la legisladora nacional en diálogo con TN.

Una de las dirigentes más allegadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, opinó sobre la última marcha del 17A: "Vi por la televisión las manifestaciones, uno trata de escuchar y reflexionar, pero cuando lo interpela también espera un aporte diferente, algo superador".

Senado: el oficialismo logra dictamen para la reforma judicial

"Hemos introducido modificaciones como que no se va a concentrar la administración de la justicia civil y comercial con la contencioso administrativa. Esperemos que se consigan los consensos en diputados o que le pongan modificaciones y nosotros lo volvamos a tratar", siguió Fernández Sagasti sobre el proyecto.

Asimismo, expresó: "Para la oposición, nunca va a ser la oportunidad. Ni hoy, ni mañana, ni pasado ni nunca. La oposición dice que no es la oportunidad porque estamos en medio de una pandemia pero en la provincia de Mendoza donde gobierna Cambiemos, envió la semana pasada un proyecto de reforma de la Constitución provincial. No es coherente lo que hacen, en Mendoza mandan la reforma de la Constitución y acá digan que no es oportuno la reforma judicial".

Anabel Fernández Sagasti: "Tenemos una oposición que está parada en el odio"

Por otro lado, también habló sobre la participación del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en la Comisión de Expertos que debatirá cambios en la Corte Suprema: "El doctor Berladi no nació siendo abogado defensor de la vicepresidenta, es más, tiene la defensa de algunos que son incluso partidarios del PRO. Beraldi tiene una alta trayectoria intachable y solo forma parte del comité, que van a aconsejar al presidente, después el presidente ve si le sirve el consejo y después recién se envía al Congreso".

Finalmente, en cuanto a los costos de la reforma judicial, manifestó: "La ministra de Justicia estimó que costará 1.900 millones de pesos. Pero no es que mañana va a tener que poner ese dinero, es anual y solo cuando estén todos los cargos cubiertos. El gasto en justicia es una inversión social, no un costo".

