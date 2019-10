El análisis de Caparrós sobre la derrota de Macri y la "imbatibilidad" del peronismo

El escritor y periodista Martín Caparrós escribió un artículo para el portal The New York Times en donde detalló cómo se gestó la figura de Alberto Fernández, los desafíos que tendrá como nuevo presidente electo y la forma en la que cayó Mauricio Macri, que volverá a ser oposición.

En primer lugar, Caparrós consideró que la gestión del actual mandatario tuvo un "gran peso" en la victoria de Fernández en los comicios del pasado 27 de octubre. "El mérito no fue completamente suyo (por el candidato del Frente de Todos): tras cuatro años de gestión errática, que terminará el año arañando el 60 por ciento de inflación y el 40 por ciento de pobreza, el rechazo del presidente Mauricio Macri, su adversario, fue una razón de peso", escribió.

En esa línea, destacó la sorpresa que dieron los votos de Macri que, peses a pronósticos de una derrota de 15 o 20 puntos, achicó la brecha de las elecciones primarias hasta menos de ocho puntos, según los datos del escrutinio provisorio. "En los últimos días, el miedo u odio al peronismo, la reivindicación del orden institucional y el recuerdo de las corruptelas le permitió al macrismo repuntar y perder casi digno", argumentó.

Para el escritor, eso significó "aguarle la fiesta a su adversario" porque "Fernández se imaginaba triunfador en todo el país". "Macri, pese a todo, le ganó en los cinco distritos más ricos: la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. La división sigue firme: los resultados son un mapa de las clases sociales argentinas, provincias pobres peronistas, liberales las acomodadas", analizó.

Más adelante en su artículo, el periodista advirtió que uno de los principales objetivos de Fernández será demostrar que puede cumplir lo que prometió en campaña: "convencer a millones de que lo que volvía no era el kirchnerismo sino el peronismo".

"Son cosas muy distintas. El kirchnerismo es una forma política que se fue aislando cada vez más: se quedó con los incondicionales y fue excluyendo a todo el resto. El peronismo es, en principio, lo contrario: el arte de incluir más allá de cualquier lógica aparente", manifestó.

Según Caparrós, para que Alberto consiga gobernar, "el peronismo debe terminar de imponerse al kirchnerismo, su idea incluyente a la práctica excluyente de su vice, la componenda a la pelea".

"El hombre, ahora, no quiere pelea; los argentinos, ahora, se diría, no la quieren. Para evitarla, el hombre debe mantener a todos los gatos satisfechos en la bolsa; en cuanto vacile, en cuanto falle, ese reino de taifas ambiciosas que es el peronismo respetará sus tradiciones y se alzará en su contra. Quizá pueda evitarlo, pero no será fácil. Si lo logra, solo le quedará el otro problemita: la Argentina", concluyó.

J.D. / M.C.