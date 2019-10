Néstor Grindetti: "Si Vidal desdoblaba elecciones le podría haber ido muy bien"

por Julian D'Imperio

Néstor Grindetti fue reelecto este domingo 27 de octubre como intendente de Lanús, luego de haber caído por 14 puntos contra el Frente de Todos en las elecciones primarias. Tras la hazaña, el funcionario de Juntos por el Cambio dialogó en exclusiva con PERFIL y se refirió a los motivos de su victoria, habló de la campaña de muchos intendentes incitando al corte de boleta y de la relación con María Eugenia Vidal. También analizó el futuro de Mauricio Macri, que pretende liderar la oposición.

-¿Qué análisis hace del resultado de las elecciones?

-Acá en Lanús lo que primó es que el vecino tuvo en cuenta lo que nosotros hablamos, mostramos lo que hicimos y lo que nos comprometimos a hacer en los próximos cuatro años de la gestión local. A un intendente lo eligen para tapar baches, para recolectar la basura, para encargarse del mantenimiento, de la salud. Y de eso teníamos que dar cuenta de lo que hicimos estos años. En bacheo falta mucho, nos comprometimos también para la próxima gestión. Recorrimos todos los barrios en detalle y nos comprometimos. La gente optó por el espacio que tiene un plan.

-¿Hubo alguna irregularidad en Lanús el domingo?

-La fiscalización fue impecable. A los 1500 fiscales de Juntos por el Cambio le sumamos a 500 vecinos que se acercaron de onda. Los capacitamos y funcionó de 10. Es de destacar el compromiso de los vecinos. Se capacitaron y funcionó.

-Fue uno de los distritos que pudo dar vuelta la elección y retener el mandato del oficialismo respecto de los resultados de las PASO ¿Por qué cree que sucedió eso?

-Yo soy contrera de las PASO, son un incordio, obligan a votar cuando la interna la deberían resolver internamente los partidos. Sobre un padrón de 380 mil personas en Lanús, 70 mil no votaron en las PASO y ahora fueron muchos más a votar. Pusimos más blanco sobre negro en la campaña. El candidato de ellos (Edgardo Depetri, del Frente de Todos) hablaba del dólar, de Venezuela. Y nosotros hablábamos de nosotros. De lo que vamos a hacer en la intendencia. Por eso nos dejó en evidencia de que no tenían un plan. Además, ellos gobernaron ocho años y dejaron un desastre.

-¿Qué opina de que María Eugenia Vidal haya permitido que cada municipio pueda separar su gestión de la provincial y nacional, fomentando, por ejemplo, el corte de boleta?

-Nosotros hicimos el cierre con Maria Eugenia. Ella vino tres veces en campaña y obtuvo seis puntos más que en las PASO. Y Mauricio siete puntos más, algo que contribuyó a nuestro resultado. El único video oficial que hicimos nosotros no invitaba al corte de boleta sino que explicaba cuáles son los derechos y obligaciones de los votantes, entre ellos cortar. No hubo tijerita oficial como en otros casos. Sí hubo militancia de origen peronista que tenemos en Lanús, que trabajó en esos videos pero no oficialmente. Mauricio sacó en Lanús los mismos votos que en 2015, acá él no perdió caudal electoral, los que crecieron son ellos (Frente de Todos) que se unieron.

Tras los resultados del domingo, aumentó la tensión entre dirigentes principales de Cambiemos como Vidal y Marcos Peña. La gobernadora en algún momento se especuló con que desdoblara las elecciones. ¿Usted cree que hubiera sido mejor para ella desdoblar las elecciones en la provincia?

-Es contrafáctico, podemos discutirlo. Viendo que María Eugenia podría haber encabezado una lista, le hubiera ido muy bien, ella tiene mucha empatía con el vecino. En una elección provincial ella hubiera tenido mas visibilidad.

-Macri ya anticipó que quiere ser el líder de la oposición. ¿Pudo hablar con él? ¿Cómo lo nota para ese rol?

-Sí, yo tengo un vinculo muy cercano con él, intercambiamos mensajes y yo lo veo muy firme para seguir encabezando la oposición. Son 10 millones de votos que confían en su liderazgo, no va a soslayar esa responsabilidad. Haciendo una oposición constructiva, no nos olvidemos del peso en las Cámaras, no caímos tanto en la provincia, somos 61 intendentes y antes 69. También sale fortalecido Horacio (Rodríguez Larreta), ha crecido una barbaridad. Y María Eugenia tiene fuerza legislativa y 61 intendentes que estamos con ella".

