El asesinato del colectivero Daniel Barrientos y la disputa por el envío de más fuerzas de seguridad al conurbano bonaerense volvió a dejar a cielo abierto la disputa entre nación y provincia. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que el gobernador Axel Kicillof desconoce lo que sucede en materia de seguridad en su territorio y agregó que su par Sergio Berni no le responde los mensajes.

"No hay novela, soy amigo desde hace muchos años con Berni y yo le tenía prohibido hablar con las fuerzas federales. No tengo un concepto módico de la autoridad, en los lugares donde yo trabajo, las decisiones las tomo siempre yo", dijo en la mañana de este miércoles Fernández, tratando de bajar la tensión entre ambas administraciones.

Si bien sostuvo que parte del equipo del ministerio bonaerense se reunió con la Secretaría de Seguridad nacional, dejó en claro que la comunicación entre ambos es mala.

Con críticas a Kicillof, Patricia Bullrich le pidió a Berni que tenga "la hombría" de renunciar

Pero además de cuestionar el silencio de Berni, el funcionario nacional apuntó directamente contra el gobernador de Buenos Aires, quien en diversas intervenciones expuso que desde Nación no envían efectivos para combatir la inseguridad. “Él (Kicillof) dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´. Hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones en donde bajamos el delito a un número importantísimo”, expresó.

En diálogo con Y ahora quien podrá ayudarnos por Radio con Vos, Aníbal Fernández respondió la repregunta sobre si el mandatario provincial desconoce lo que sucede en el territorio que gobierna. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: “nosotros venimos reclamando los 6 mil....”, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos”, dijo el Ministro de Seguridad.

Y agregó: “Hace rato que están trabajando en la Provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano”.

Una de las tantas agresiones a Sergio Berni esta semana.

La pelea entre Aníbal Fernández y Sergio Berni

Si bien Fernández insiste en cada intervención de la que participa que Berni es su amigo y se conocen desde hace años, este miércoles reconoció que el diálogo entre ambos no pasa por su mejor momento.

Ante la consulta sobre si hace tres meses que no se comunican, el titular de Seguridad de la Nación dijo: “Hablé, no sé si tanto, el día que pasó esto (la agresión contra Berni por la muerte del colectivero). Le escribí nueve veces y no me respondió. Hice captura la pantalla, se la envié y le dije: “Che: si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo hacé lo que quieras”.

Luego expresó que, aunque de forma tardía, hubo respuesta de Berni. “Ayer me entró un mensaje que decía: ´Uy, perdón, no te había visto´. Yo tampoco porque tenía el mensaje archivado y miro, veo que era éste y le respondí”, agregó Fernández.

Video | Así fue el momento en que le pegaron a Sergio Berni

Y finalmente, con ironía, el ex Jefe de Gabinete afirmó: “¿Para que quiero un mensaje de alguien que no te contesta?, estaba archivado, me contestó, le contesté y me dice: ´Estoy en TN, cuando salgo te llamo´. Se ve que todavía está ahí o lo tienen secuestrado”.