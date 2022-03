Aníbal Fernández descartó una ruptura en el Frente de Todos: "El Presidente jamás haría semejante cosa"

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, habló sobre la interna del Frente de Todos en la víspera de un acto dividido en el oficialismo por el Día de la Memoria, y sostuvo que no habrá una ruptura de la coalición. También le bajo el tono a los roces entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo achacó a diferencias políticas.

El funcionario nacional continuó con la línea que viene marcando el Presidente en sus últimos discursos públicos respecto a la unión y el cese de las disputas que surcan la coalición. Este miércoles en Paraná, no sólo pidió un aplauso para su compañera de fórmula en 2019, sino que dijo que tanta pelea "no le hace bien a la gente" y cerró: "Es hora de que estemos más unidos que nunca".

Aníbal Fernández le quitó peso a la tensión interna y afirmó que no habrá ruptura entre la dupla presidencial. “Con quienes le sugieren a Alberto Fernández romper no pierdo el tiempo, porque el Presidente jamás haría semejante cosa", opinó este miércoles 23 de marzo en una entrevista con Desafío 2022 (C5N).

"Pueden llevarse bien o mal, no lo tengo que evaluar yo. Pero ninguno de los dos puede tener ganas de producir una ruptura de estas características que imposibilite una competencia por parte del peronismo”, agregó el exjefe de Gabinete.

Luego de expresar que no le asigna valor a la tensión, Aníbal Fernández endilgó la incomunicación entre el Presidente y la Vicepresidenta a posturas políticas diferentes. "Hay una fricción permanente en todas las estructuras políticas que tiene por delante responsabilidades tan altas como encontrarle solución a los problemas argentinos. Si hay que encontrar un mejor camino es probable que se suba de tono y se discuta. No me quita el sueño eso”, definió.

Por otro lado, pidió que los problemas dentro de la coalición panperonista se resuelvan “más de la puerta para adentro que para afuera” y reafirmó que no habrá quiebre del armado oficialista. “Hay que trabajar para que si alguno tiene un bichito de esas características en su cabecita, sacárselo definitivamente. No va a suceder eso porque no es el peronismo”, aseguró.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre el aumento de precios

Los números del INDEC marcaron un 4,7% de inflación en febrero, con un 7,5% de suba en alimentos a nivel nacional y aumentos mayores en el conurbano bonaerense. Ese panorama, sumado a los aumentos que se dieron los primeros días de marzo en las góndolas, provocó que el Gobierno Nacional tome medidas como la suba de retenciones al trigo y el aceite de soja, y la retracción de productos al día 10 de este mes.

Con ese marco, Aníbal Fernández se mostró a favor de las medidas y apuntó contra el empresariado. "Los ventajeros existieron toda la vida, pero sacarle ventaja a un pueblo que no la está pasando bien en este momento, no solo hay que denunciarlos sino trabajar fuerte para ponerlos en caja", dijo. Por eso, dijo que quienes aumentan los precios "son codiciosos de manera asquerosa".

"Algunos podrán tener una situación particular, pero que las discutan con el Gobierno. Por la codicia, el daño que producen es muy grande", analizó el Ministro de Seguridad de la Nación.

Por último, sostuvo que hay resultados positivos del Gobierno Nacional que deben destacarse. “Estoy convencido que hay elementos de sobra para mostrar cuánto hizo este presidente desde que comenzó la gestión, con pandemia, con lo que quieras ver. Más conflictos no pudo haber. Los resultados son positivos y se ven”, indicó.

