Aníbal Fernández le pone picante a la previa del acto de Cristina Kirchner: “No está proscripta”

Horas antes de la reaparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, donde se espera una definición sobre las candidaturas en el Frente de Todos, Aníbal Fernández aseguró que "la proscripción no existe". Tirando abajo una de las premisas de los militantes kirchneristas de una supuesta "proscripción" para las próximas elecciones.

"La situación es esa, la proscripción no existe. No está proscripta, no sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé la ventaja que se busca", expresó el funcionario en diálogo con CNN.

"Nadie puede negar quién es Cristina, los compañeros que trabajan con ella en ese segmento y que no han tenido otra manera de ver las cosas, tienen alguien importante en quien intentar presionar e insistir", agregó el Ministro de Seguridad sobre la decisión de CFK de postularse como candidata.

Luego de que el actual presidente, Alberto Fernández, anunciara que no va a ir por la reelección del mandato nacional, Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá hoy por la tarde en el Teatro Argentino de La Plata. En este acto no estarán presentes ni el mandatario ni sus ministros ya que no fueron invitados.

La vicepresidenta desde las 18:00 presentará una charla magistral, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en el mencionado Teatro Argentino de La Plata.

"El jueves que viene participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata", posteó el lunes por la tarde la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

Se espera que la exmandataria hable, entre otras cosas, sobre la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, de la suba del dólar blue y la inflación y de la interna oficialistas sobre las candidaturas. Fuentes de la organización le aseguraron a Télam que, como se espera una gran multitud militante, se dispondrán pantallas en el exterior del Teatro para que puedan seguir la presentación de Cristina Kirchner.

60% cree que Cristina Kirchner no será candidata a presidenta

Tras el anuncio del presidente sobre su no postulación a la reelección del mandato, se realizó un relevamiento donde la mayoría opinó que la vicepresidenta no irá por un tercer mandato. Dentro de la encuesta, fue Daniel Scioli quien encabezó la lista del Frente de Todos con el 66% de los votos.

A pesar de que hoy la vicepresidenta se presentará en el Teatro Argentino de La Plata, lugar donde presentó su candidatura en 2007, para el 60% de los consultados en la el relevamiento realizado por D’Alessio-IROL, Cristina Fernández de Kirchner no será candidata a presidenta aunque sí podría estar en alguna boleta.

Encuesta abril (Foto: D’Alessio-IROL)

Por otro lado, los 700 encuestados de todo el país fueron consultados sobre qué lugar piensan que tendrá CFK en la lista. El 56% se volcó a la opción “senadora” y el 35% “a nada”, mientras que hubo un 5% que opinó que podría ser candidata a diputada.

