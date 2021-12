Aníbal Fernández, tras el procesamiento de Macri: “Ha sido una porquería de persona con todos nosotros”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández sostuvo que Mauricio Macri “si es responsable lo tiene que pagar”, tras el procesamiento del ex presidente por la causa de espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. De todos modos, aclaró que no quiere una “venganza”, aunque el ex mandatario “ha sido una porquería con todos nosotros”.

En diálogo con C5N Fernández aseguró que no tiene “rencor” con los que lo “ensuciaron” y que le “parece un espanto que hayan espiado a los familiares del ARA San Juan”. Por otro lado, afirmó que está seguro de que “todas las causas que tiene Cristina Kirchner se van a caer, porque son todas inventadas”, en relación al último sobreseimiento por la causa Hotesur-Los Sauces.

Luis Tagliapietra negó que sea una causa política: "La mayoría de las familias son votantes de Macri"



El ministro también aprovechó la oportunidad para criticar el accionar de la Policía Federal tras el asesinato de Lucas González. “Me parece un espanto lo que sucedió, que haya brigadas en la calle de civil, mal vestido, con coches truchos”, sostuvo y agregó: “Le tiraron 12 tiros a cuatro pibes que fueron a comprar un jugo”. “Pedimos participar rápidamente para que hubiera un trabajo riguroso”, subrayó.

Mauricio Macri declaró en Dolores

Economía y acuerdo con el FMI

Aníbal Fernández se mostró optimista con la situación económica del país y aclaró que no hubo pérdida de reservas y que “tenemos el 30% más de las inversiones, crecimiento en la producción, en las exportaciones, en el empleo”. “Vamos a estar por arriba del 10.5% del crecimiento”, enfatizó.

“Estoy convencido de que el trabajo de Alberto Fernández va dar un resultado fenomenal”, subrayó. Sobre Martín Guzmán señaló: “Argentina tiene un ministro de economía que está haciendo un trabajo excepcional, todo el mundo lo agraviaba, y apareció con un papel que decía 'bajamos 37.700 millones'. Y de los 7, 8 puntos que tomaban los vivos como Alfonso Prat-Gay, él lo llevó a 3,07'', destacó y recordó: ''Lo segundo que hizo fue sentarse con el Club de Paris, le corrió los vencimientos para el año que viene''.

Sobre el acuerdo con el FMI, para Aníbal Fernández “todos lo vamos a querer (...) tendrá de las manos de Guzmán sus propias expresiones''. Según el ministro se apunta a sostener el crecimiento y aseguró que lo que se busca es “recuperar y ordenar las formas para que la obra pública y mercados domésticos empiecen a generar riqueza”.



RB/FL