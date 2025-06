Argentina importaría 80 mil toneladas de langostinos desde Ecuador en medio de un conflicto gremial

Este jueves, desde la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) anunciaron que Argentina importaría alrededor de 80 mil toneladas de langostinos desde Ecuador para cumplir con los compromisos de exportación programados para fines de junio en medio de un conflicto no resuelto con los gremios del sector.

"La decisión pone en riesgo la continuidad de más de 20.000 puestos de trabajo", advirtieron desde la Fundación a través de un comunicado que profundizó en el inminente acuerdo que están por cerrar las cámaras y empresas del conglomerado pesquero nacional ante la paralización de la flota tangonera congeladora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El conflicto pesquero arrancó el 18 de marzo y no hay luz al final del túnel que indique que tenga una pronta solución", manifestó al respecto Raúl Matías Cereseto, Presidente de FULASP, en diálogo con PERFIL y aclaró que "no es que se van a importar langostinos, sino es que se va a cumplir con los contratos que tienen las empresas argentinas con langostino importado".

En el documento emitido por la Fundación se indicó que en los próximos días las máximas autoridades del sector pesquero nacional se reunirán con Diana Salazar Méndez, Embajadora de Ecuador en Argentina, en busca de sellar un acuerdo para la importación de unas 80.000 toneladas de langostino vannamei, para así garantizar el cumplimiento de los compromisos de exportación asumidos con grandes mercados como España, China, Francia, Portugal e Italia.

Avalancha de importaciones en la construcción: crecieron 74% y se traen hasta griferías y cerámicos

"Actualmente, las grandes empresas procesan su propia producción y le compran a otras plantas más chicas toda, o parte, de su producción para abastecer y cumplir con los compromisos con sus clientes. Lo que está pasando hoy es que, ante la falta de previsibilidad de salir a pescar, están comenzando a comprar más vannamei en Ecuador y a hacer lo que se llama trading. Compran la producción de plantas en Ecuador y le venden a sus clientes", explicó Cereseto.

En el comunicado de FULASP se remarcó que, de concretarse el acuerdo, se trataría de "un convenio sin precedentes que cuadriplicaría en una sola adquisición el total de las importaciones anuales que acostumbra celebrar Argentina con Ecuador".

Datos oficiales de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación indicaron que durante 2024 se importó un total de 20.887 toneladas de productos pesqueros desde Ecuador, mientras que en este caso se habla de importar alrededor de 80.000 toneladas.

"La pesca en Argentina es el octavo complejo exportador y tiene un volumen aproximado de unos 2000 millones de dólares anuales, de los cuales el 60% corresponde al langostino. Son alrededor de 1200 millones de dólares de exportación. 40 mil personas trabajan de la pesca en Argentina y si vos abasteces a tus clientes con un langostino importado, más allá de que no ingresa a Argentina, eso atenta directamente contra la actividad industrial en Argentina", profundizó Cereseto.

El presidente de FULASP señaló que "se barajaron varias alternativas antes" del acuerdo con Ecuador y se realizaron reuniones con los gremios y la Secretaría de Trabajo durante las cuales se solicitaron políticas fiscales y revisión del convenio colectivo de trabajo por parte de las cámaras empresariales, aunque el gremio se opone.

"Todavía no hubo ninguna respuesta de los gremios", reveló en diálogo con este medio ante el inminente acuerdo con Ecuador y añadió: "Siguen sosteniendo que tienen que buscar alternativas distintas. Pero las soluciones no aparecen, y las que aparecieron, que son algunas propuestas que hizo el Gobierno, son insuficientes, no alcanzan a atenuar la pérdida que está teniendo hoy la flota congeladora en Argentina".

Para cerrar, Cereseto indicó que "no hay nada más grave que perder los contratos y concluyó: "Después vienen sanciones y pérdidas de mercado. Por incumplimiento comercial, el resultado siempre va a ser siempre malo para la actividad a largo plazo. Pero esta decisión que estarían tomando me parece muy mala en el corto plazo y uno apela a que puedan sentarse las partes y puedan hablar, acordar y llegar a buen puerto".

Conflicto y paralización de la flota tangonera congeladora

El potencial acuerdo con Ecuador surge de la crítica situación entre los gremios y la industria, originada luego de que, hace algunas semanas, las cámaras pesqueras solicitaran una rebaja del 30% del ítem salarial por producción de los marineros.

Desde las empresas se argumentó que el convenio colectivo de trabajo que regula la actividad es de 2005 y le agrega al básico un bono por productividad anclado en el precio internacional del langostino de aquella época que era de U$S12 el kilo, sin considerar que, actualmente, el kilo bajó un 60% y la tripulación continúa cobrando igual que antes.

De Texas a Buenos Aires: las claves para atraer inversiones y generar empleo desde los municipios

De esta manera, los gremios no aflojan su postura de no aceptar ninguna rebaja salarial, mientras que las empresas del sector exhiben los números que reflejan los costos exacerbados para poder operar. "Actualmente, salir a pescar arroja una clara rentabilidad negativa en un contexto en el que el precio internacional del langostino entero cayó un 2,8% a nivel interanual y las colas, un 5,6%", se detalló.

Frente a costos internos que continúan en ascenso, los empresarios del rubro advirtieron: "La falta de acuerdo con los sindicatos pone en riesgo la continuidad de las operaciones locales, empujando a las compañías a depender de proveedores extranjeros para sostener sus contratos internacionales".

AS./fl