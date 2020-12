Axel Kicillof criticó a la Justicia: "No puedo comprar ni vender mi auto"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof pidió que el Poder Judicial deje de ser utilizado como un "instrumento de persecución" contra funcionarios oficialistas. Así, se sumó a las críticas que emitió de Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia en la cuestionada carta de la semana pasada.

El economista y mandatario provincial dijo que le da "vergüenza" la actuación de la Justicia en la causa por el dólar futuro, en la que está procesado junto a la vicepresidenta. "Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa", expresó el gobernador en diálogo con Canal 26.

Axel Kicillof denunció que la causa por la venta de dólar futuro es "un invento". "A eso yo llamo persecución judicial, usar la Justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina. Eso no puede pasar más", reprochó, en sintonía con las críticas de CFK al "lawfare". "Es por la causa llamada 'dólar futuro' que nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa. Todos piensan que es un hecho político. Nunca me pude defender", sostuvo.

Axel Kicillof deja su refugio de verano: vendió su casa en Uruguay

"Yo hago política y me votaron cinco millones de personas, pero no puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique porqué", protestó el gobernador bonaerense.

La causa del "dólar futuro" que investiga a Cristina Kirchner, a su exministro de Economía, Axel Kicillof, y a su expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por la presunta venta de dólares a futuro a un precio menor que el mercado y por provocar un perjuicio económico al Estado.

El expediente fue iniciado tras una denuncia presentada por Mario Negri y Federico Pinedo en 2015. Fue la primera causa elevada a juicio oral en marzo de 2017 por el fallecido juez Claudio Bonadio y uno de los primeros casos que impulsó el magistrado contra el kirchnerismo.

Axel Kicillof volvió a apuntar contra el lawfare: "Está vivito y coleando"

La Corte le da "vergüenza"

"¿Quién es el responsable de eso?", se preguntó el gobernador bonaerense sobre su situación procesal y cargó contra los jueces de la Corte Suprema, por lo que respondió: "Una parte del sector judicial. Me llena de vergüenza. Y entiendo que la autoridad máxima de ese poder es la Corte Suprema".

"Del Poder Judicial necesitamos más transparencia, más velocidad y que no se lo use como instrumento político", agregó Kicillof para profundizar sus críticas contra el lawfare.

Y ahondó sus críticas contra el gobierno anterior: "Mauricio Macri no solo sustentó eso, sino que puso unos jueces en las Cámaras que estaban por encima de Bonadio. Es una payasada. Por eso me confirmaron este juicio".

Cabandié criticó a la Justicia por favorecer a Cambiemos

Navidad sin "presos políticos"

Militantes kirchneristas marcharon en el microcentro para pedir la liberación de dirigentes como Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y la exjefa de la Tupac Amaru Milagro Sala.

De la protesta, que llevaba la consigna "Por una Navidad sin presxs políticxs [sic]", participaron militantes de espacios como MILES, de Luis D'Elía, el MTD-Aníbal Verón y la Corriente Patria para Todos de Boudou, Esteche, Gabriel Mariotto y Fernando Vaca Narvaja.

Cristina Kirchner lanzó la semana pasada un ataque contra la Corte, a la que acusó de "condicionar o extorsionar" al Poder Ejecutivo para complicar la gestión económica y dirigir una persecución judicial contra el oficialismo.

El oficialismo respondió con críticas una semana después del fallo del máximo tribunal que dejó firme la condena al exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y del fallo de Casación que convalidó la ley del arrepentido en la causa cuadernos.

CI/FF