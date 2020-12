Axel Kicillof deja su refugio de verano: vendió su casa en Uruguay

Los tradicionales veraneos en el balneario uruguayo El Ensueño, refugio de Axel Kicillof y su familia, se terminaron. El gobernador de la provincia de Buenos Aires vendió la casa en la que vacacionó por más de diez años. Cambia las tranquilas aguas del Río de la Plata por el mar de la costa atlántica. Al ganar las elecciones como gobernador bonaerense, Kicillof entendió que el lugar que había elegido durante años para descansar junto a su pareja, Soledad Quereilhac y sus hijos, ya no podría seguir siendo una opción para sus vacaciones.

El primer verano al frente de la provincia mientras se acomodaba en la gestión, su familia se instaló en la residencia oficial de Chapadmalal, lugar que volverán a elegir este verano. Incluso, Kicillof había viajado allí para pasar el fin de semana largo, cuando debió aislarse allí por unos días por ser contacto estrecho de un colaborador que tiene coronavirus.

En marzo, cuando la pandemia recién comenzaba a ser noticia en la Argentina, Kicillof y Quereilhac ya habían decidido que estar al frente de una provincia con más de 15 millones de habitantes les dejaría poco tiempo para cruzar a Uruguay. Además, como gobernador de una costa atlántica de 1.200 kilómetros, la familia decidió que las vacaciones debían ser en la provincia que comanda.

“Este verano, vení a la costa. Vení a disfrutar de todo lo bueno que tiene. Sus paisajes, sus playas y su gente”, era la invitación que hacía su antecesora, María Eugenia Vidal en un spot publicitario en 2017. A los pocos días, la ex gobernadora y su familia viajaron al Caribe para vacacionar allí. Es una imagen que Kicillof no planea repetir. Su gobierno al frente de la provincia recién empieza y todos los gobernadores fueron por la reelección (aunque Vidal no la consiguió), por lo que la venta de la casa se hizo no solo pensando en los próximos tres años.

Rodeada de acantilados, la residencia de Chapadmalal le da la tranquilidad que tenían en El Ensueño, ubicado a 23 kilómetros de Colonia. Esta localidad uruguaya cuya costa, en vez de mar, da al Río de La Plata, tiene poco que ver con las agitadas playas de Punta del Este, destino elegido por la mayoría de los argentinos.

En 2013, en uno de los viajes a El Ensueño cuando era viceministro de Economía, Kicillof sufrió un escrache. Al regreso de sus vacaciones por Buquebus, algunos pasajeros lo insultaron y pedían que se baje del barco mientras él y su pareja tenían en brazos a sus dos hijos que, por entonces, tenían 4 y 2 años.

En venta desde marzo, según pudo saber PERFIL, la transacción de la casa en la que pasaron más de diez temporadas terminó de concretarse pocos días atrás, por lo que su venta no consta en la última declaración jurada. Se trata de dos terrenos: uno de 840 m2 (valor fiscal $1.313.180), que compró en 2005, y otro que adquirió en 2007, de 420 m2 ($656.590). La casa es de 70 m2 y está valuada en $2.626.360.

El 17 de octubre, Kicillof y su familia celebraron el Día de la Lealtad en la Isla Martín García. Tuvieron tiempo para visitar una residencia con la que también cuenta el gobernador allí. Pensaron en que también podían pasar unos días de verano en esta

casa, pero las condiciones de abandono en la que encontraron la vivienda histórica frustraron sus planes. Mientras esté al frente de la gestión bonaerense, Chapadmalal será su principal destino de veraneo.