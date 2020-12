Axel Kicillof volvió a apuntar contra el lawfare: "Está vivito y coleando"

Noticias Relacionadas Los consejos de Axel Kicillof para cuidarse del coronavirus en Navidad y Año Nuevo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof realizó un balance de su primer año en el cargo en un contexto pandémico y de crisis mundial. A su vez, aseguró que el lawfare está "vivito y coleando" y que la más perjudicada es la vicepresidenta Cristina Kirchner porque hay "una persecución permanente".

"Es un año que parecieron 100. El coronavirus puso a prueba a toda la humanidad", expresó el funcionario en declaraciones a declaraciones a El Destape Radio y adelantó que "de momento, hasta que la vacuna esté, seguimos conviviendo con la pandemia".

Sobre el primer aniversario de gestión, Kicillof recordó: "Yo asumí con una huelga de hambre de 15.000 presos porque no les daban de comer. A pesar de la pandemia pudimos avanzar con el tema carcelario, escuelas, sanitario", dijo y agregó que "en campaña no hice una sola promesa, pero no porque no quería asumir compromisos sino porque nos dejaban una situación muy compleja y primero había que ordenarla".

Axel Kicillof apoyó a Amado Boudou: "Se tiene que acabar el 'lawfare'"

"Es un desastre lo que hicieron Macri y Vidal con el endeudamiento externo", criticó el gobernador y manifestó: "Gobernó la Argentina una fuerza política anti Estado. Solo usaron el Estado para sus propios intereses".

Además del manejo de la pandemia en la provincia, el gobierno bonaerense lidió con distintas tomas de terrenos, en particular un predio ocupado en Guernica que finalizó con un operativo de desalojo. En ese sentido, Kicillof explicó que "con la pandemia no abandonamos ni un átomo de nuestras prioridades".

"Yo asumí con 883 camas de terapia intensiva, que ya en temporada normal no alcanzaban y menos en pandemia. Vidal hizo bandera de que no iba a construir ningún hospital. Nosotros pasamos de 883 camas a más de 2.000 en plena pandemia. La provincia de Buenos Aires tenía todos los números para tener desborde sanitarios y no lo tuvimos. Trabajamos con los 135 distritos, una situación política compleja, pero pudimos llevar adelante la pandemia muy bien", ponderó.

Kicillof defendió la quita de fondos a la Ciudad: "Es el distrito más rico de la Argentina"

Kicillof revivió el armado de la fuerza política, el momento de la campaña y le atribuyó a Cristina Kirchner la estrategia para las elecciones presidenciales: "La conformación del Frente de Todos fue una decisión histórica y estratégica de Cristina. Hicimos una campaña con Sergio Massa a pesar de que decían que no podíamos ni compartir un escenario".

"Hoy conformamos una coalición de gobierno con sectores que no piensan igual pero compartimos las prioridades. Es imposible que no haya matices, es un frente político. Todos esperaban rupturas y peleas", criticó.

Lawfare y gobierno

El gobernador bonaerense se refirió a la carta publicada ayer por la vicepresidenta y afirmó: "El lawfare está vivito y coleando. Yo tengo una causa elevada a juicio oral llamada Dolar Futuro y no puedo explicarle a la gente de qué se me acusa", dijo.

"La más perseguida fue Cristina. Y de ahí para abajo hay una persecución permanente. No son todos los jueces y fiscales, pero una parte trabajaron durante el Gobierno de Macri bajo el control de la Casa Rosada desde una Mesa Judicial", lanzó.

El mandatario provincial habló también de las declaraciones del secretario de Cristina Kirchner quien denunció un "apriete" de jueces y fiscales: "Lo que contó Pablo Barreiro no es compatible con una democracia. Es indefendible lo que se ha hecho desde el Poder Judicial", indicó.

Los consejos de Kicillof para cuidarse del coronavirus en Navidad y Año Nuevo

"Hay que investigar lo que se hizo durante el Gobierno anterior, con un juicio justo y posibilidad de arrepentirse", sostuvo y agregó: "La ley del Arrepentido y las prisiones preventivas las usaron como palo y zanahoria".

Kicillof se defendió de las acusaciones en su contra y expresó: "Yo no hice nada de lo que se me acusa y algunas cosas ni siquiera son un delito. Más persecución judicial imposible. Pusieron presa a gente y la espiaron mientras estaba presa. Eso hay que terminarlo".

Por último, el funcionario bonaerense aseguró: "De mí a diario se dicen montones de mentiras y observo montones de operaciones en las tapas de los diarios porteños hegemónicos", cerró.

CI/FeL