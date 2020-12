El exsecretario adjunto de Cristina Kirchner, Pablo Barreiro relató que fue "apretado" por Claudio Bonadio, Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio en la causa de los cuadernos. Se refirió a la detención de su padre Ricardo, conocido como el "jardinero K", y al momento en que buscaron persuadirlo para que hable como arrepentido.

Barreiro trabajó durante seis años como secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner cuando ella era presidenta. "Me dedicaba a manejar la agenda, entre muchas otras cosas", explicó en declaraciones a El Destape Radio.

"A mi viejo Ricardo Barreiro lo detienen. Es el famoso jardinero K, algo guionado por un programa de televisión. Mi padre nunca fue jardinero, era amigo de Néstor y una vez que Cristina convenció a Néstor de tener una casa en Calafate fue un poco el encargado de estar ahí mientras ellos iban los fines de semana”, dijo.

"Quedó como el jardinero y algún mala leche en Calafate habrá dicho que era el jardinero. Así empieza la historia”, relató el único secretario de Cristina Kirchner que no fue apresado.

"A mi viejo lo detiene Bonadío, lo llevan a Marcos Paz con esto de las prisiones preventivas. Yo me vengo de Calafate a verlo”, recordó Barreiro y sostuvo que para él "es muy claro que era una tortura porque nunca hizo nada". Comentó, además que era diabético y que necesitaba su medicación: "Mi padre es insulino dependiente y no lo dejaban entrar la insulina”, dijo.

El exsecretario privado de Cristina Kirchner manifestó que había una operación de inteligencia en la que podían saber en dónde estaba: "Ellos tenían un sistema por el cual le saltaban las alarmas de quién se movía, todo coordinado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el aeropuerto y el Servicio Penitenciario”.

En ese contexto, relató que un conocido, Carlos Liñani, le advirtió que su aprehensión era algo inminente porque, según su relato, estaba "hasta las manos" y le dijo: "No te da el blanco. Van por vos. Bonadío y Stornelli van por vos. Ya lo fueron por tu viejo y están recalientes con vos y con tu viejo", contó.

"Imaginate: tu padre preso y vos fuiste el secretario de Cristina, ya estás esperando que te vengan a detener, ya no sabés porqué pero le buscaban la vuelta”, expresó.

Barreiro recordó la reunión que tuvo con Marcelo D’Alessio en el Hilton: "Parecía un ministro, en un auto custodiado”, describió y explicó que él estaba con su hermano Sebastián. "Liñani me hace un poco la introducción de quien era Marcelo D’Alessio. Pero no tuvieron en cuenta que yo los iba a grabar”, sostuvo.

"Liñani me dice que D’Alessio es un experto en seguridad y que ellos eran los abogados que estaban manejando todas las preventivas. Que era el que liberó al primo del presidente”, contó.

Según relató Barreiro, en esa reunión D’Alessio le dijo que almorzaba "una o dos veces por semana" con Stornelli y Bonadio entonces "ellos manejaban esos temas" (de las preventivas): "D’Alessio me dijo que con los pingüinos estaban super enojados porque no estábamos diciendo la verdad”.

Además, reprodujo el diálogo en el que D'Alessio lo "aprieta" para que declare como arrepentido. De acuerdo con su testimonio, el falso abogado le dijo: ‘Escuchame gordo, yo te quiero ayudar a vos. Acá hay un tema, y es que vos y tu papá no están diciendo la verdad’”, contó Barreiro y se preguntó: "No se cuál era la verdad que querían que dijera, pero sabemos que era mentir sobre Cristina y tirar mierda para arriba".

"No venían por mí. A ellos lo que les interesaba era que hable de Cristina, si sabía algo, y si no sabía que lo invente. No les importaba”, sostuvo Barreiro.

"D’Alessio me dijo: ‘Bonadio está caliente con tu viejo. Mirá, tu viejo tiene para un año o dos ahí adentro’”, recordó y afirmó que lo amenazó: "(D’Alessio) me dijo: ‘La cosa es así. Tu viejo se tiene que arrepentir. Y vos tener ir a declarar y declararte como un arrepentido. Y aparte tienen que poner 500.000 dólares’”.

En ese diálogo, Barreiro explicó que D’Alessio le decía que la plata no era para él, sino que la tenía que "repartir". El exsecretario sostuvo que para él "'la ruta del dinero K’ está basada en un programa de televisión": "Crearon esa fantasía en la cuál pensaban que todos teníamos plata enterrada en el sur. Pensaban que Cristina nos decía ‘tomen’ o que nosotros agarrábamos de cualquier ministerio, nos llevábamos plata y la enterrábamos en el sur”, cuestionó y recordó las imágenes del fiscal Marijuan "haciendo pozos en Santa Cruz: un fiscal de la nación que se preste a eso es increíble”, exclamó.

‘Vos vas a verlo a Stornelli, te arrepentís y a los 5 minutos sale tu viejo’, manifestó Barreiro sobre los dichos de D'Alessio y relató que al otro día lo pasaron a buscar con un auto de la AFI: "Me decían: ‘Entramos por la parte de atrás de Comodoro Py, vos te sentás con Stornelli, hablás con él, y a los 5 minutos lo tenés a tu viejo ahí afuera’”, por lo que su hermano tomó la decisión de esconderlo en un departamento y "aguantar": ‘Acá nadie se va arrepentir’, le dijo.

Por último, Barreiro sostuvo que "fue una locura todo lo de las preventivas, cómo manejaban Comodoro Py”. En ese sentido defendió a la vicepresidenta: "Lo que hicieron con Cristina directamente es violencia de género. La han maltratado, la han buscado por todos lados y no encontraron nada”, opinó.

