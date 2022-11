El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la situación carcelaria de la provincia, apuntó contra la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, y recordó la "histórica y estructural" deuda de la coparticipación. "Me tienen un poco podrido, hacer política con mentiras, acusaciones e inventos ya cansa", sostuvo.

Desde la ciudad de La Plata, el jefe del Ejecutivo bonaerense inauguró la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria con un discurso recargado en el que dio varias definiciones respecto a la difícil situación de la población carcelaria que adjudicó a su antecesora: la actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires y aspirante a la Presidencia, María Eugenia Vidal.

"La política (de Vidal) fue desastrosa", aseguró en relación a la falta de inversiones, medicamentos, alimentos y hacinamiento de las cárceles bonaerenses. En tanto, Kicillof definió la situación como una "crisis humanitaria" y la adjudicó a la exgobernadora, a quien criticó por "haber dejado de pagarle a los proveedores".

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Además, aunque el gobernador reconoció que la sobrepoblación carcelaria "existe hace mucho" tiempo, resaltó que durante la gestión de Vidal ingresaron a las cárceles 16 mil nuevos internos pero se llevaron a cabo las inversiones necesarias para sostener ese proceso.

"En el gobierno anterior hubo un crecimiento de la población carcelaria exponencial. Si uno acompaña un proceso así debería llevar adelante las inversiones necesarias, pero durante los cuatro años se construyeron mil plazas carcelarias. La verdad es que fue una política desastrosa", fustigó.

"Me tienen podrido"

Antes de dar detalles del anuncio respecto a la política pública, Kicillof lanzó un dardo a los dirigentes opositores, en especial a aquellos que sostienen que el oficialismo tiene una política laxa respecto a la criminalidad.

"Quien es gobernador o gobernadora no decide quién entra a la cárcel ni quién sale de la cárcel. Lo digo porque ya me tienen un poco podrido con esto de que soltamos presos. Uno lo podría discutir, pero hacer política todos los días con mentiras, acusaciones y con inventos ya cansa", consignó.

En ese sentido, destacó que si bien la decisión de privar a una persona de su libertad recae en la Justicia, sí es obligación del Ejecutivo "darles alojamiento", pero que cumpla con la infraestructura carcelaria necesaria, algo que según su evaluación no fue cumplido por Vidal.

Axel Kicillof agradeció el aporte de 18 mil millones de pesos Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

"El resultado de esto es la reincidencia. Hay que terminar con las condiciones infrahumanas de nuestras cárceles. Requería soluciones de fondo, estructurales", aseveró Kicillof que, al igual que en otras oportunidades, aprovechó su alocución para destacar la "pesada herencia" del PRO en la provincia, incluyendo "dificultades en educación, salud, infraestructura, vialidad, deudas impagables en dólares".

Coparticipación y política carcelaria

Con respecto al reparto de los fondos de Nación a las provincias, el gobernador de Buenos Aires, la provincia que más aporta a las arcas nacionales y menos recibe en términos proporcionales, reivindicó el reclamo, al que calificó de "histórico y estructural".

"La provincia de Buenos Aires tiene que recibir lo que le corresponde de la coparticipación. De lo contrario, vamos a dejar de permitir que livianamente se diga que se vive mal en la provincia de Buenos Aires cuando no hay recursos y no hay medios para que se viva mejor en situaciones complicadas. Pedimos lo que es justo", cerró.

Por último, el gobernador bonaerense dio los detalles que todos esperaban respecto a la política que buscará mejorar la calidad de vida de los internos carcelarios. Aseguró que con fondos de la provincia y la contribución de 18 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional se pondrá en marcha la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Según indicó, en la primera etapa se inauguraron 2.436 plazas penitenciarias y se construyeron hospitales modulares; en la segunda etapa, todavía en curso, se están construyendo dos grandes unidades y cinco alcaldías que permitirán albergar a otros 4.100 internos. "Totalizarán prácticamente 6.500 las cuales vamos a inaugurar para abril; y hoy se lanza la tercera etapa, con cuatro grandes unidades y siete alcaldías", concluyó.

