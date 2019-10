Axel Kicillof le pidió a María Eugenia Vidal que "gobierne con mucha responsabilidad"

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que "los indicadores de la provincia son pésimos" durante su primera conferencia de prensa tras la victoria electoral sobre la mandataria de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal.

Acompañado por la vicegobernadora electa, Verónica Magario, e intendentes del peronismo que revalidaron sus cargos este domingo Kicillof lanzó críticas hacia la gestión saliente a la que acusó de haber dejado "tierra arrasada" en la Provincia.

"El Presidente (Mauricio Macri) y la Gobernadora (María Eugenia Vidal) pasaron de lado la situación lamentable de la provincia" anoche en sus discursos, señaló. "Se ha producido una situación de tierra arrasada", continuó el mandatario electo, quien reiteró que "los números son todos muy malos y muy preocupantes, a nivel nacional y provincial".

"Decidimos hacerla (la conferencia) sobre los acontecimientos de ayer, que todavía nos tienen a todos conmovidos, alegres. Se vivió como un gran triunfo de la democracia y una enorme posibilidad para la provincia", señaló el economista.

"Pedimos que en este mes y medio la situación de la provincia se ponga blanco sobre negro", subrayó el mandatario electo en conferencia de prensa, luego de sacarle 14 puntos de diferencia a la referente del Juntos por el Cambio.

Kicillof dijo que espera que Vidal "gobierne con mucha responsabilidad", y detalló que va a "pedir hacer un trabajo de transición para conocer toda la información" de la provincia antes de iniciar su administración.

"Le vamos a pedir que se ocupe en este momento de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se crearon", agregó el gobernador electo.

Por su parte, Magario, expresó: "Creemos que es tiempo de terminar con esta grieta y estos odios que nos separan a los bonaerenses. Queremos decirles a todos los bonaerenses que viene un tiempo nuevo en la provincia, y sabemos de la responsabilidad". "Van a contar con un hombre y una mujer dispuestos a trabajar juntos y dispuestos a emprender esta nueva etapa", agregó.

En tanto, Kicillof profundizó sus críticas al especio saliente al afirmar que "va a ser un gobierno de gestión, no marketing. "No lo van a ver por afiches, por trolls. Van a ver a los gobiernos municipales, ayudando, colaborando y recuperando lo perdido. No va ser un gobierno de agravios, de persecución, como se vivió estos años", expresó tras considerar que la de Vidal "fracasó en todos los renglones".

El ex ministro de Economía también se refirió al "mega cepo" que anunció anoche el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. “Pusieron un super cepo que impide el retiro de dólares. Buena parte de los analistas han dicho que era una buena medida. Entonces, ¿por qué perdimos 22 mil millones de dólares que se usaron para financiar la campaña a Macri?”, cuestionó.

“Hay muchas necesidades y urgencias, y la situación de los recursos está muy complicada”, declaró el gobernador electo, quien además, aseguró que aún no sabe dónde vivirá. “Todavía no lo tengo resuelto”, dijo ante la consulta de una periodista.

MS/ EA