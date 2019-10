Kicillof retomó la campaña y apuntó contra la deuda bonaerense: "Vidal no da a conocer los números"

A menos de un mes de las elecciones del 27 de octubre, el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof retomó la campaña con críticas a la gestión de María Eugenia Vidal y apuntó contra los números de la deuda bonaerense que la mandataria "no da a conocer", según denunció. "La caja está muy comprometida", advirtió el economista respecto a la herencia que recibirá en caso de repetirse el resultado de las PASO del 11 de agosto.

Consultado por el fallo de la Corte Suprema que hizo lugar al reclamo de 15 provincias contra la decisión de Mauricio Macri de reducir el IVA y el impuesto a las ganancias, Kicillof resaltó que la provincia de Buenos Aires "tuvo a la mejor alumna de Macri, que es María Eugenia Vidal". "Siempre que hacía una medida perjudicial para las provincias, los distintos gobernadores reclamaban, protestaban o negociaban. Ella acató todos los golpes que se le dio a la Provincia y hay un faltante de caja para fin de año muy considerable", lamentó.

En diálogo con Radio con Vos, el exministro de Economía relató que se enteró que la gestión bonaerense tiene la intención de "dejar plata para pagar el aguinaldo y los sueldos de enero. Eso es lo que dicen, pero habría que ver el número. Si dejan las cuentas bien, pero a costa de tomar plata del Banco Provincia sería como desvestir a un santo para vestir a otro".

En ese marco, el diputado nacional dijo no saber con certeza la situación financiera de la Provincia porque "Vidal no da a conocer los números de la ejecución presupuestaria. Pero según la información que manejamos hay un faltante de caja muy importante", aseguró y agregó: "Han hecho tanto manoseo, tanto toqueteo con fines electorales".

Axel Kicillof: "2015 no existe más. No es deseable retroceder. No se puede prometer eso"

"El 80 por ciento de la deuda que tomó Vidal en su gestión es en dólares. Cada vez que se mueve el dólar van aumentando los intereses", explicó Kicillof y resaltó que "la deuda de la Provincia sigue el mismo camino que la deuda de la Nación".

También se refirió a la campaña de "corte de boleta" que llevan adelante los intendentes de Cambiemos: "No es que el intendente dice que se distanció de la gobernadora o del Presidente, me parece más tirando a una estafa". "Pasó con (Julio) Garro en La Plata que aparece con un slogan que dice que 'no importa en qué partido estoy, yo quiero a La Plata", ejemplificó.

DR/FF