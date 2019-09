Kicillof repartirá el gabinete entre aliados del Frente

por Rosario Ayerdi

Desde el 11 de agosto son muchos los dirigentes que se reúnen con Axel Kicillof para avanzar en la planificación de la gestión en caso de que gane las elecciones generales. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires recibe a cada uno de los intendentes, legisladores nacionales y provinciales, y referentes peronistas que le piden una reunión, pero cuando hablan de cargos les responde a todos por igual: “De eso no hablo hasta después del 27 de octubre”. Sin embargo, los distintos espacios ya reclaman algunas carteras, y el candidato ya definió que ningún sector de los que integra el Frente de Todos tendrá el control absoluto de los ministerios. Buscará un reparto de cargos proporcional.

Kicillof reserva para su entorno más íntimo no solo la Jefatura de Gabinete, que podría quedar a cargo de Carlos Bianco, su jefe de campaña y chofer del Renault Clio con el que recorre la Provincia. También se anota las áreas económicas como el Ministerio de Economía, donde podría desembarcar el ex secretario de Comercio y compañero de militancia de Axel, Augusto Costa. Desde allí, Kicillof está convencido de que podrá recuperar la plata de la coparticipación que la Provincia perdió. Sobre esto ya habló con Alberto Fernández. A diferencia del vínculo que Cristina Kirchner supo tener con Daniel Scioli, que llegó a no girarle fondos para pagar el sueldo de los docentes, el actual candidato a presidente ya se comprometió con el postulante a la gobernación con la restitución de los fondos.

¿Cómo se completarán las otras áreas? En el entorno del dirigente admiten que Máximo Kirchner y la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, tendrán voz en el armado del gabinete, por lo que se espera que algunos dirigentes de La Cámpora tengan lugar en el gabinete provincial. Entre ellos suena el ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak (para Salud), y el concejal Gerónimo Ustarroz, primo y hermano de crianza de Eduardo “Wado” De Pedro, podría ocupar un lugar central en el Ministerio de Justicia.

El objetivo de Kicillof es que ninguno de los sectores internos del Frente de Todos tenga el control total de los ministerios. Por lo que si el ministro de una cartera será de La Cámpora, el viceministro y cargos de subsecretarios serán para los intendentes y el massismo. “Vamos a tener en el gabinete la misma proporcionalidad con las que se completaron las listas. La idea es gestionar juntos”, detallan cerca del candidato.

Los intendentes piden la cartera de Infraestructura y el Ministerio de Seguridad para imponer, entre otros reclamos que vienen haciendo, las policías locales. Allí hay un nombre que también pelea para presidir la Cámara de Diputados bonaerense: el de Juan Pablo De Jesús. Pero Sergio Massa también pretende la cartera más caliente de la Provincia, al igual que Justicia y Educación, que podría ser ocupada por Luciana Padulo, actual consejera general de Educación por la oposición.

Mientras esquiva definiciones de nombres, Kicillof busca con su equipo y su compañera de fórmula, Verónica Magario, conocer los números de la gestión de María Eugenia Vidal, pero le resultan una incógnita. Durante la gestión de Cambiemos, se dejaron de publicar los gastos presupuestarios, y los últimos movimientos que se conocen son de septiembre de 2018.