Caetano Veloso reclamó la libertad de Lula y la gente respondió con un canto contra Macri

El músico brasileño Caetano Veloso se encuentra en la Argentina para brindar una serie de shows junto a sus hijos: Moreno, Zeca y Zé. En uno de ellos, que tuvo lugar la noche del jueves 19 de septiembre, el reconocido artista pidió sobre el escenario por la libertad del expresidente de su país, Inacio Lula Da Silva, quien permanece detenido desde abril de 2018 donde cumple una condena por corrupción y lavado de dinero.

Al finalizar el show, la gente comenzó a retirarse del lugar y a cantar: "Macri ya fue, Vidal ya fue y si vos querés Larreta también", un cántico en alusión al presidente, la gobernadora bonaerense y el Jefe de gobierno porteño, un tema creado por la banda Sudor Marika.

La letra completa del tema en cuestión sostiene: "Ya no llego a pagar el alquiler: No sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando. Encima sube el bondi y nos están precarizando. Que la playa ya no sea un privilegio, quiero vacaciones cuando termine el colegio. Nos endeudamos para pagar la boleta, también es responsable de esta miseria Larreta. Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés Larreta también".

En otro fragmento, agrega: "Hoy cerró su negocio el vecino, aunque te guste o no este gobierno es asesino. No le creas lo que dicen, es un cuento, sé bien que a mi abuela le faltan medicamentos. ¿Y qué me importa a mí la bicisenda? mientras haya hambre el país está en urgencia. La alegría es del pueblo y va a volver:

Por eso en octubre, ya sabés lo que hay que hacer".

"Anoche fui a ver a Caetano Veloso. Un espectáculo musical. Primera pifiada, en el bis entra Moreno, uno de los hijos de Caetano y dice: Lula libre. El final terminó en este bochorno de ataque a Macri. Fui a ver un espectáculo musical, no un acto k. Patético", resumió en su cuenta de Twitter el economista Roberto Cachanosky, quien acompañó la publicación con un video de la escena.

Previo a los shows, Veloso compartió una reunión junto a amigos en la casa del exfutbolista Juan Pablo Sorín. Allí también estuvo Charly García, quien fue retratado en algunas fotos que luego el anfitrión de la reunión se encargó de compartir en su cuenta de Twitter. "Hermoso encuentro, reencuentro en nuestra casa ayer en familia, con Caetano Veloso, Charly García y muchos amigos entre comidas y tragos", fue el mensaje con el que compartió la publicación.

En su Instagram también compartió una postal del encuentro: "Qué lindo es armar encuentros del alma...Y en casa", manifestó, y puso una foto junto a García y Veloso.

