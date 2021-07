Calzoncillos, balcón y asado: Federico Pinedo contó cómo se enteró que iba a ser Presidente por 12 horas

Aquel 10 de diciembre de 2015 no sólo quedó marcado por el fin de los 12 años del kirchnerismo, el inicio del gobierno de Cambiemos y el no traspaso de los atributos de mando de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Es que en el medio de los dos mandatarios, Federico Pinedo tomó el mando del país por 12 horas.

La fugaz presidencia de quien era el presidente provisional del Senado es uno de los tantas curiosidades que dejó la política argentina en el últimos tiempo. Luego de que Cristina Kirchner y Mauricio Macri no se pusieron de acuerdo para el traspaso de mando y la jura del presidente electo, la Justicia tuvo que intervenir para derimir cómo se iba a efectuar la asunción de Macri. Ahí apareció la figura de Pinedo.

Ahora, el propio Pinedo contó cómo se enteró de que iba a ser mandatario nacional por 12 horas y dejó varias anécdotas de esa breve experiencia. "Cuando llegó las 12 de la noche de ese día, que yo estaba en calzoncillos en el balcón de mi casa comiendo un asado con mis hijos No sé si en calzoncillos pero casi. Bueno brindamos ese día: ¡Presidente Pinedo!", contó entre risas el ex senador nacional en un video subido por el PRO en las distintas redes.

"Soy Federico Pinedo, abogado, político, fui muchas cosas pero voy a hacer muchas más", inicia el ex senador que cuenta en un video de 10 minutos cómo fueron esas 12 horas: "Yo era el jefe de bloque de diputados nacionales, después de ahí pasé al Senado antes del 10 de diciembre, del cambio de mando. Se generó una discusión de cómo tenía que ser la ceremonia del traspaso de mando. No era un tema de una formalidad frívola, no era un tema de protocolo, sino un tema de discusión de poder. El kirchnerismo lo que quería era mostrar que ellos eran los que tenían poder en Argentina a pesar de haber perdido la elección y que Macri era una especie de error de la naturaleza que apareció ahí por una equivocación del planeta. Entonces, querían acotarlo a Macri desde el primer minuto. Macri percibió eso entonces él dijo 'bueno, la ceremonia se va a hacer de esta manera'".

En esa línea, siguió: "El kirchnerismo había cambiado eso, habían hecho el traspaso en el Congreso de Néstor a Cristina, y después de Cristina a sí misma, cuando le entregó la hija. Para nosotros era como decir, son las instituciones de la Argentina, no podés darle a tu hijo que te entregue, no es un tema familiar, es un tema de los argentinos".

"Cuando se vio que no avanzaba, Servini hizo un fallo diciendo que 'el mandato, que la Constitución dice que es de 4 años, los tiempos se cuentan de esta manera, vence a las 12 de la noche del día 9 de diciembre. Y pasó una cosa increíble, el gobierno de Cristina Kirchner decidió el día 9, estaban muy enojados con el fallo de Servini de Cubría, ese día decidieron renunciar todos, los ministros, secretarios, subsecretarios. Una cosa increíble que está prohibido por ley, por más que renuncies, hasta que venga el nuevo te tenés que quedar en el cargo. No podés dejar sin gobierno a tu país", continuó.

Asimismo, comentó: "Bueno, pero renunciaron y Cristina les aceptó la renuncia. Francamente, era una cosas que era muy posible de que se interpretara o que sucediera de hecho que no hubiera nadie en el poder. Amado Boudou, que era el vicepresidente, me llama y me dice que vamos a hacer unas reuniones en la Vicepresidencia para discutir este tema. Estaba Wado de Pedro, que representaba a Cristina te diría, estaba alguien importante en ese momento que era Sergio Berni, el jefe de Seguridad, era el responsable y antes de irse habló con la Policía y dejó diagramado con la Policía Federal algún sistema de orden para la asunción".

Federico Pinedo pasó a la historia como el presidente de 12 horas

Luego, relató el momento en el que se cumplieron las 12 de la noche y se convirtió en Presidente: "Yo tenía un balcón con un chulengo, viste, un asadorsito ahí. Estaba haciendo unos chorizos y no se qué. Estaba preparando un vaso de vino y un chorizo, viste. Cuando llegó las 12 de la noche, de ese día, yo estaba en calzoncillos en el balcón de mi casa comiendo un asado con mis hijos. No sé si en calzoncillos, pero casi. Brindamos ese día: ¡Presidente Pinedo!

Estaba la custodia abajo ya. La custodia presidencial que hizo un despliegue...".

"A las 12 en punto llamé por teléfono al jefe de la casa militar, que era el jefe de la Casa Rosada. En la Casa Rosada, la seguridad, los granaderos, tienen un comando que es el jefe de la casa militar, es un coronel. Lo llamé al coronel y le digo 'soy el senador Pinedo'. '¿Cómo le va Presidente?. Estamos subordinados al Poder Constitucional'. Le digo 'por supuesto, no está discusión eso, sino no estaría ahí'", contó Pinedo.

Y continuó: "Unimos la seguridad de la casa de gobierno, la seguridad de la federal estaba bien. Patricia Bullrich estuvo graciosa porque, como yo no tenía ministros, me dice 'si querés nombrame ministra de Seguridad y yo me voy al centro de operaciones de la Policía Federal para dirigir el procedimiento de seguridad de la ceremonia'. Entonces le dije 'no, no hace falta, me parece que vamos a manejarlo con el jefe de la policía. Si pasa algo bueno, estate al tanto porque te nombro ministra en el acto'. Al final no hizo falta, se portó bien la policía".

Sobre la asunción de Macri, relató: "Tipo 6 de la mañana me desperté y a las 7 y pico de la mañana ya estaba toda la policía abajo, me llevaron al Congreso. Y bueno, ahí empezó, me puse a trabajar en la organización de la ceremonia".

Pinedo le entregó los atributos presidenciales a Macri en 2015.

"Después cuando terminó la jura de Macri, salimos rajando con sirenas y motos a la casa de gobierno. Aparecen dos diputados que eran Miguel del Sel y Alfredo de Angelis. Me dicen '¿me llevás? 'bueno', les digo. Los pibes se suben al auto y estábamos todos apretados porque éramos varios ahí. Entonces iban estos tipos, viste, que le gusta ir a 100 km por hora. Estaba todo Buenos Aires cortada así que iban como una exhalación. Y estos iban agarrados, con las sirenas, las motos. Y el mellizo De Angelis decía 'mirá Miguel quién hubiera dicho que nosotros íbamos a estar acá' y se iba agarrando", dijo.

También recordó una particularidad con la delegación de Brasil: "Cuando llegamos a la casa de gobierno pasó una cosa absurda que también refleja a la Argentina. Peña y una señora de ceremonial que me lleva, yo no conocía mucho los despachos de la casa de gobierno, me van llevando así y antes de llegar al despacho del presidente, la señora me dice 'si quiere ahí están los brasileros' '¿Qué brasileros?', le digo, era Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, 'pero por qué está ahí'. 'No sé por qué'. Entonces, bueno, voy y les digo '¿qué hacen acá?' No los habían dejado bajar del avión y tenían cerrado el espacio aéreo por un tema de seguridad. Entonces, nos quedamos hablando de las relaciones con Brasil, el principal país de vínculo internacional con la Argentina, o uno de los principales, los habían tenido dando vueltas en el aire. No sé que habrá pasado, pero era todo un disparate".

Pinedo será presidente por doce horas y las redes estallan con los memes

"10.30 fue más o menos la jura del Presidente. Hablo con los presidentes de los bloques, estaba Miguel Pichetto que era presidente del bloque opositor, enormemente mayoritario, 42 senadores ellos, 15 nosotros. Entonces digo, bueno, 'cómo organizamos la sesión, ¿quién preside la sesión?'. Entonces Pichetto me dice 'presidila vos. Sos el presidente del Senado, preside la sesión de las dos cámaras juntas'. 'Está bien Miguel le digo, pero yo voy a estar a cargo del Poder Ejecutivo, no puedo estar simultáneamente a cargo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo'. Y Picheto me dice 'Dejate de joder me dice, andá ahí y presidí vos la sesión que sino va a ser un quilombo'. Y así fue", explicó.

Por último, señaló: "La asamblea es cuando se reúnen las dos cámaras juntos, Senado y Diputados, vos tenés que presidirlo y medio como que te tiembla un poco la voz viste, te agarra como una especie de vértigo, toda esa gente ahí, todos te miran como si hubiera algo que ver, pero soy yo, no hay nada que ver. Ceremonia, estaban todas las autoridades del mundo, el rey de España, Evo Morales, una mezcla de todo ahí. Y yo me fui. En un momento dado, terminé de hacer lo mío y me fui. La historia tiene pomposidad y normalidad. Nosotros somos gente común, no somos una especie de próceres o no se qué. Y ahí se acabó la presidencia de Pinedo".

"Pero bueno, lleno de pequeñas enseñanzas de lo importante que es cuidar las instituciones, que no son las personas, son cosas que pertenecen al pueblo argentino, no a la personas que está circunstancialmente están en un lugar", concluyó.

