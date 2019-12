El canje de Estanislao Fernández que hizo reír a Cristina

Durante la ceremonia de asunción del presidente Alberto Fernández realizada el martes 10 de diciembre, uno de los grandes protagonistas fue sin dudas su hijo Estanislao. El joven, quien asistió al recinto acompañado por su novia y con un traje del cual se podría apreciar en uno de sus bolsillos el detalle de una bandera con los colores de la comunidad LGBT, compartió un distendido momento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que provocó risas entre ambos y que quedó registrado en un video.

En las imágenes en cuestión se puede ver en un plano a Alberto Fernández acompañado por su pareja, Fabiola Yáñez, y detrás de ellos Estanislao y Cristina cuando se disponen a retirarse del Congreso luego de haber finalizado el acto. En ese momento se da una charla entre la exmandataria, el joven y su padre.

En un momento dado Alberto hizo referencia a la vestimenta del chico -especialmente sus zapatos-, a lo que Cristina aseguró que por cómo estaba vestido le había costado reconocer al joven. Éste, con mucho humor, no dudó en confesar: "Todo canje, todo canje. Como debe ser". Este comentario provocó la carcajada instantánea de la vicepresidenta.

Sin embargo no fue solo ella quien se rió, sino que el Presidente también se hizo eco de la risa y también sonrió y le dio unas palmadas en el hombro a su hijo. Después del acto, Estanislao arrobó en su perfil de Instagram al sastre que le proporcionó el traje y además, en una entrevista radial, reveló el verdadero motivo por el que había elegido utilizar el pañuelo de la comunidad LGTB.

"Lo traje porque es momento de visibilizar estas cosas", aseguró al tiempo que remarcó: "Por suerte él (Alberto Fernández) lo mencionó en el discurso. Yo no lo esperaba, cuando empezó con el tema de la discriminación, me puse a llorar. La verdad saber que él está en contacto con la comunidad a mí me llena de felicidad".

El momento de emoción al que hizo referencia Estanislao fue captado por las cámaras de los diferentes canales de televisión que transmitieron la ceremonia. El joven asistió al acto acompañado por su novia, llamada Natalia Leone, quien no dudó en registrar en sus redes sociales el paso de la pareja por el lugar.

“Demasiado tiempo vestidos formalmente", escribió ella junto a una selfie donde se ve a la joven pareja. Además, mostró otra foto con su novio, el Presidente y Yáñez, la cual acompañó con la leyenda: “Hoy es un día diferente (?)".

