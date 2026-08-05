Caputo chicaneó a Kicillof por Quintela y las expropiaciones: “No lo representan. Lo describen”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que se despegara de las declaraciones de su par riojano, Ricardo Quintela, sobre la posibilidad de avanzar con expropiaciones.

“Kicillof, que inundó al país de juicios por expropiación con los que todavía hoy estamos lidiando, dice que las declaraciones del gobernador Quintela agitando expropiaciones ‘no lo representan’. Tiene razón. Lo describen”, lanzó el funcionario de La Libertad Avanza.

“Esa declaración no nos representa. ¿En casi siete años de gestión en la provincia qué expropiamos? Nada”, sostuvo un integrante del Gabinete bonaerense a Clarín, quien calificó las declaraciones del riojano como parte de su estilo “desbocado”.

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El cruce se originó a partir de las declaraciones de Quintela, quien advirtió que un eventual regreso del peronismo al Gobierno implicaría revisar las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei. “Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo”, sostuvo el gobernador de La Rioja en una entrevista en El Destape.

Y fue más allá: “Lo que sea necesario nacionalizar lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar lo vamos a expropiar. Vamos a recuperar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”.

Las expresiones surgen después del acto que se hizo en La Rioja en conmemoración de los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. A la cita asistió el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, mientras que Kicillof faltó.

RM/fl