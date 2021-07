Carla Vizzotti defendió el pasaporte sanitario: "El que no se vacuna debe ser quien tenga la desventaja"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habló sobre la posibilidad actual de aplicar un pasaporte sanitario y aclaró que por el momento la situación de Argentina difiere de la de Francia, donde se lleva adelante esta política.

La funcionaria también dio números sobre los casos de variante Delta en el país y sostuvo que están a la espera de la vacuna de Moderna. Y, le respondió a quienes criticaron la compra de los penes de madera: "Son los mismos que decían que no había que aprobar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".

Luego de conocerse que Francia empezaría a implementar un pasaporte sanitario para poder ingresar a lugares cerrados como bares, cines o restaurantes, en Argentina algunos funcionarios destacaron esta política. En esa línea, Carla Vizzotti aseveró que "no estamos todavía en esa instancia porque todavía tenemos más demanda que oferta", y argumentó que la situación francesa difiere de la local.

"Francia tiene una situación distinta, por eso lo implementó antes. Es una estrategia para pensar realmente que quien decide no vacunarse sea quien tenga la desventaja y no quien aporta con la vacunación", explicó Vizzotti este miércoles 21 de julio en diálogo con Luis Novaresio en A24.

En Francia, incluso, hubo marchas en las calles de movimientos antivacunas. "Esperamos que el porcentaje de personas que decida no vacunarse sea mucho menor que el que hay en Francia o Estados Unidos. Todavía no hemos ido a buscar a las personas que no quieren vacunarse, hasta ahora los que estamos yendo a buscar son personas que no pudieron anotarse o perdieron el turno", explicó.

Esta semana en La Rioja el gobernador Ricardo Quintela aseveró que se pedirá el certificado de vacunación a partir de este fin de semana a quienes quieran ingresar a "locales gastronómicos, salones de fiesta, bares y restaurantes".

Quién es Victoria Tolosa Paz, la apuesta de Alberto Fernández en provincia de Buenos Aires

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que se incrementará el aforo en todas las fases donde las personas presenten el certificado de cartón o digital que constate la vacunación.

Vizzotti fue tajante respecto a lo atinado de la medida francesa. "Es muy lógico pensar en que si hay alguna incomodidad, el que decidió no vacunarse sea quien se incomode", expresó.

Variante Delta y vacuna de Moderna

Respecto a la cepa que se detectó por primera vez en India, la ministra de Salud aseveró que hay más de 20 cas0s pero se descarta contagio comunitario.

Sobre esto, Vizzotti precisó que "son 22 los casos que se han aislado de la variante Delta en Argentina" y agregó que "hasta ahora solo un contacto estrecho ha sido positivo, pero también viajó, entonces no se considera que se haya contagiado de la persona".

"Hasta ahora no tenemos aislamiento en la comunidad sin antecedentes de viaje", precisó.

Respecto a la aplicación de la vacuna que adquirió Argentina y por la cual espera aprobación para empezar a aplicar a menores de 18 años, Vizzotti anunció noticias para la semana entrante.

"Se va a poder confirmar el martes que viene. Hoy, mientras se hacía el Consejo Federal de Salud, tuvo la opinión positiva la Unión Europea de la vacuna Moderna para adolescentes entre 12 y 17 años, a eso le sigue la autorización y estamos a la espera de noticias de la FDA", describió la Ministra.

Además, aclaró que en primera medida se considerará inocular a los menores con condiciones de riesgo. "La recomendación es empezar a vacunar a adolescentes con condiciones de riesgo, y quedamos en definir el próximo martes esas condiciones de riesgo. Estamos reservando esas dosis para ver si en los próximos días y como máximos semanas ya podamos trabajar para destinar esas vacunas a esa población", afirmó Vizzotti.

​​Cómo son las "vacunas vegetales" y cuándo podrían estar disponibles

Polémica por los penes de madera

Respecto a una de las discusiones de la semana, la ministra de Salud se molestó con los críticos por la compra de estos artefactos que están orientados a políticas de educación sexual.

"Es desconocer y minimizar el trabajo que se hace en salud, pero de a poquito lo vamos a poder ir demostrando. Se la cobran a los que no acceden a derechos, son los mismos que decían que no había que aprobar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque había que hacer educación sexual integral y ahora se oponen", criticó.

Por último, la funcionaria, manifestó la importancia que tienen estos elementos en cualquier centro de salud. "Nadie puede pensar que en un centro de salud alguien pueda ir a comprar un pepino cada vez que necesita explicarle a alguien cómo ponerse un preservativo".

"El pene de madera está en el centro de salud y cuando viene alguien con una infección de transmisión sexual se utiliza para poder explicar, o inclusive en una consulta de educación sexual integral para prevenirlo", concluyó Carla Vizzotti.

CFT/FF