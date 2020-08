Legislatura bonaerense: jefe de Gabinete de Kicillof se fue "aburrido" y "decepcionado"

"Decepcionado" con la oposición y "aburrido" de su exposición se retiró de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien se quejó por la ausencia de preguntas por parte de Juntos por el Cambio. El funcionario asistió acompañado por Daniel Gollán para brindar detalles del tercer informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia.

"Dijeron que iban a hacer preguntas y no hicieron ninguna, no estaba previsto un esquema de preguntas, pero pidieron y yo obviamente les dije que sí: pueden hacer preguntas…no sé, no tienen nada que preguntar, a mí un poco me aburren, es como un monólogo", explicó Bianco en ronda de prensa una vez finalizada la reunión.

Tal cual nos instruyó el Gobernador, asistimos a la Legislatura con el ministro de Salud @DrDanielGollan, para participar de una nueva reunión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control de la Emergencia. Además, brindamos toda la información detallada a los legisladores. pic.twitter.com/99Vh8PPjXM — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) August 11, 2020

En la Legislatura bonaerense habían sido recibidos por la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Federico Otermín. Por la comisión especial, los legisladores oficialista Francisco Durañona, Débora Indarte y Germán Di Cesare, y los opositores Gabino Tapia, Flavia Delmonte y Guillermo Sanches Sterli.

Kicillof perdió los estribos con la oposición: "Déjense de joder, siéntense y ayuden"

Luego de una exposición en la que el ministro Gollan explicó la situación epidemiológica, el jefe de Gabinete expuso las principales medidas sanitarias, económicas y sociales implementadas para enfrentar el avance del coronavirus, y lanzó: "Me voy un poco decepcionado con la oposición", ante la falta de preguntas.

Según reconstruyó El Parlamentario, desde la oposición explicaron que "se le había solicitado a nuestro bloque que las preguntas se envíen por mail hasta el 7/8 a las 16", y que en esa misma solicitud se detalló que "si las preguntas no estaban incluidas en el informe que los ministros iban a exponer, serían contestadas en un plazo de 10 días posterior a la reunión".

Hoy tuvimos la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Emergencias. Agradecemos al presidente de la comisión por haber aceptado nuestro pedido de reunión y al Jefe de Gabinete @Carli_Bianco y al Ministro de Salud @DrDanielGollan por su presencia. pic.twitter.com/VCaed20XI7 — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) August 11, 2020

"Las preguntas fueron hechas en tiempo y forma, por escrito, como se nos pidió", respondió la senadora opositora Flavia Delmonte y agregó: "Esperamos que pronto pueda volver el jefe de Gabinete a responder nuestras preguntas". Además, el vicepresidente de la comisión Gabino Tapia, expresó: "Lamento que se volvió a repetir un monólogo y relato, como hace 8 meses, de cuestiones no vinculadas con el seguimiento de las áreas declaradas en Emergencia".

"Esperamos que esta modalidad cambie en los próximos encuentros y verdaderamente podamos tener información puntual y detallada de que se está haciendo en cada área en emergencia, para que los bonaerenses sepan dónde se destinan sus fondos y cuáles son los planes de este gobierno", concluyó.

DR/FF