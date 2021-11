Carlos Caserio: "Luis Juez es un payaso y Macri lo tuvo que sacar de una embajada por las estupideces que dijo"

El candidato a senador por Córdoba del Frente de Todos, Carlos Caserio, se refirió a las declaraciones del diputado Luis Juez sobre su deseo de golpear al presidente Alberto Fernández y lo calificó como un "payaso". Además, habló de las dificultades que tendrá la coalición peronista en las elecciones del próximo domingo en tierra cordobesa y criticó al gobernador, Juan Schiaretti, por "entregarle la provincia" a Juntos por el Cambio.

Caserio es uno de los senadores frentetodistas que busca renovar su banca en el Senado para estas elecciones que, con el antecedente de las primarias, parecen ser inalcanzables para el oficialismo nacional. También fue parte de la última polémica que rodeó a Alberto Fernández, donde se lo ve al lado del jefe de estado mientras declara que “hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país y de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto".

La frase del presidente tuvo respuestas muy duras en su contra, entre ellas la del candidato a senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien habló de golpear a Fernández. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy", le dijo a un periodista en una entrevista radial.

Sobre esto habló Caserio y también sobre el video que le trajo dolores de cabeza al Presidente. "Es un payaso. Macri lo puso en una embajada y lo tuvieron que sacar por las estupideces que dijo", afirmó en FM La Patriada. La referencia vuelve a cuatro años atrás, cuando Juez llegó a Ecuador para ser el embajador argentino en el país latinoamericano y realizó declaraciones que le costaron el puesto. "Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos", dijo en aquella ocasión.

El senador del Frente de Todos también manifestó que "realmente un idiota puede decir eso y los medios de Córdoba no lo levantan", en relación a los dichos de Juez de querer golpear al presidente.

Elecciones y críticas a Schiaretti

El senador que busca renovar su banca en la Cámara alta también se refirió a las primarias en las cuales Juntos por el Cambio se impuso por amplio margen y sostuvo que los lugares del oficialismo en el Senado corren riesgo. "La elección no fue lo que esperábamos. Perdimos cuatro o cinco puntos", expresó Caserio agregando que "necesitamos nueve para renovar en diputados y el senado esta en riesgo porque la diferencia es importante".

En referencia al video de Alberto Fernández y la relación entre el ejecutivo nacional con Schiaretti, Caserio declaró que "el gobierno de Córdoba ha tomado una posición confrontativa". También puso en tela de juicio el carácter peronista del mandatario provincial y expresó que "le está entregando la provincia a Juntos por el Cambio por su actitud artera contra nosotros".

"Schiaretti dice que es peronista pero hace un peronismo raro", lo cuestionó el senador frentetodista. "El Presidente nos comentó como veía la situación en Córdoba pero el video lo cortaron y lo sacaron de contexto. Lo que decimos es que ellos buscan aislar a Córdoba o que piensen que es castigada", declaró.

En el día de ayer, el gobernador cuestionó la frase de Fernández y le apuntó por su condición de porteño. "Por más que los dirigentes del AMBA, los dirigentes porteños, nos digan lo que tenemos que votar o no les guste Córdoba, esta provincia no se va a callar nunca porque tenemos el orgullo de ser la capital del interior profundo de la Patria", escribió en Twitter.

Situación económica y social

Respecto a las dificultades económicas que atraviesa el país y la merma social que se acrecentó con la pandemia del Covid-19, Caserio expresó que "la única variable que no hemos podido dominar es la inflación, es el mayor desafío que tenemos por delante".

Consultado en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, expresó que el ejecutivo debe apuntar a "aumentar el consumo interno". "Los formadores de precios en la Argentina son grandes especuladores", criticó.

Y también se manifestó en contra de los "aumentos desmedidos". "La economía, si bien hoy el país está creciendo, se está desvalorizando por aumentos desmedidos. Nosotros somos productores, deberíamos lograr tener un precio adecuado", dijo.

Sobre uno de los temas que ocupa la agenda actual, se refirió al congelamiento de precios como "una herramienta provisoria" e intentó poner en contexto el panorama económico con el que se encontró el Frente de Todos cuando arribó a la Casa Rosada. "Hay que entender que recibimos un país fundido e irresponsablemente endeudado. Todo eso incide", recordó.