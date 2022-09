Carlos Melconian analizó la situación actual del país y enfatizó en la necesidad de separar la discusión económica de la discusión política en caso de que no sea posible cerrar la grieta. Asimismo, aseguró que la economía "tiene arreglo" pero "no en lo que queda de período de Gobierno".

"Conceptual y estructuralmente tiene arreglo, el país puede volver a crecer, crear empleo y bajar la inflación. Jamás vas a escuchar de mi boca decir que 'es fácil'", señaló Melconian este miércoles 21 de septiembre en A dos voces (TN).

"Hay un cuadro que es lapidario. Si durante 80 años en 10 tuviste inflación cero, y en 70 tuviste un promedio de 67, excluyendo la híper, fácil no es, pero tiene. Aunque creo que en el período de Gobierno que queda no", completó el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

Inflación y presupuesto

En este sentido, Melconian sostuvo que "abatir la inflación es un fenómeno popular" y citó a modo de ejemplo el programa de la convertibilidad y el austral. "¿Por qué terminan teniendo apoyo popular? ¿No hay ajuste en esos programas? Los programas se inician con ajuste fiscal, con equilibrio del fisco, con el banco central impedido de emitir, son populares porque cuando se baja la inflación el salario empieza a rendir", insistió.

"Como en la explicación y en la chicana de la política lo que esa batalla dialéctica gana se lo lleva el ajuste, nos perdemos de las bondades. Es chicana, se pelean, si no podemos juntar a todos, si no podemos ponernos arriba de la grieta, vamos a arrancar separando la economía de la política. El primer político que se avive que la economía sana, lo consolida en el poder. No sé cómo no se avivan", agregó el ahora presidente del IERAL de Fundación Mediterranea.

Por otra parte, Melconian cuestionó también el Presupuesto 2023 y añadió: "Es un presupuesto dentro de la mediocridad reinante. Para aquel que cree que explota todo es un presupuesto optimista, pero en 'berretalandia' sigue siendo un presupuesto de 2% de crecimiento y donde la inflación dice 60%, que no va a ser, va a ser más".

En términos políticos, el ex funcionario añadió: "¿Cómo está la situación política? Se ha reseteado, es una obviedad que hay un reseteo político. Económicamente se pasó a esto, que es transitorio, cualitativa y cuantitativamente insuficiente, el 1 de octubre tienen que haber nuevas señales, pero contra la cuarta semana de junio, respiraste".

“Antes del 1 de octubre van a tener que decidir qué hacer”, remarcó el economista con respecto a la fecha en la que deja de estar vigente el "dólar soja", e incluso ironizó: “¿Van a inventar un dólar Qatar y subir el dólar a los que viajan?".

En esta misma línea, enfatizó: “Con independencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entre tenerlo y no tenerlo, quiero tenerlo, el país, y no arregla a la Argentina, tiene dos conflictos que, independientemente de lo que pongas, la inflación va a ser lo que el fisco y la realidad digan que es; y el otro es el 1 de octubre. Lo que ocurrió es que lo que ibas a ir vendiendo de acá a fin de año, lo trajiste acá”, continuó.

"Van a tener que hacer algo, pero es largo el camino todavía", remarcó Melconian y señaló, de cara a las elecciones 2023, que "va a ser muy importante a partir de mediados de 2023, luego de que haya Primarias y luego de que haya candidatos, apelar a la cordura de los que vienen y a un país que vaya poniéndose arriba de la grieta".

Para concluir, y tras ser consultado sobre si ahora se encontraba siendo un consultor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el economista respondió: "Ni remotamente. Me siento y hablo con todo el mundo".

