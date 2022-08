Carlos Melconian: "No vamos a un plan de estabilización"

El ex director del Banco Nación Carlos Melconian descartó que los anuncios del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, generen estabilización en los mercados.

El hombre de la Fundación Mediterráneo planteó: "Hay que analizar es si existe la factibilidad de ir enserio con motosierra de entrada y bisturí. Estoy hablando de una reforma de fondo. En este contexto, no viene ni loco".

En esa misma línea, descartó que "a un plan de estabilización no vamos". "No hace falta ni esperar al miércoles, las condiciones no están dadas y no creo que lo hagan", afirmó el economista que se reunió con Cristina Kirchner hace un mes.

"No va a recuperar la confianza en términos de que venga inversión y capitales a la Argentina", diagnosticó, y remarcó: "Debemos preguntarnos de si existe la factibilidad de enderezar al barco para llegar a la otra orilla”.

"No hace falta ni esperar al miércoles, las condiciones no están dadas y no creo que lo hagan"

Una de las afirmaciones más llamativas que dijo en una entrevista en la señal La Nación + fue: "Tiene que venir un nuevo presidente, con el respaldo que corresponde para que eso pueda suceder”.

Sobre el desafío que enfrenta Massa comentó que “un plan de estabilización que venga solo con ajuste va a fracasar. Pero, como tiene que venir con confianza, al mismo tiempo tampoco están dadas las condiciones por cómo ha llegado este Gobierno hasta acá".

Los anuncios de Massa

El tigrense confirmó en Twitter este lunes "Raúl Rigo será el Secretario de Hacienda. Lo acompañarán Jorge Domper como Subsecretario de Presupuesto y Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos".

En tanto, el martes renunciará a su banca en Diputados, y dejará la presidencia de la Cámara baja. Todas las miras están puestas en la actual vice jefa de bloque oficialista, Cecilia Moreau, aunque aun resta la confirmación oficial.

AR/fl