Carrió: "Carlos Bianco no entiende nada y el problema de los que no entienden nada es cuando conducen"

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, respondió este lunes a las críticas emitidas por el Jefe de Gabinete boanerese, Carlos Bianco: "Está confundido conmigo. No entiende nada. Y el problema de los que no entienden nada es cuando conducen".

"(Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Elisa) Carrió pusieron palos en la rueda", dijo Bianco a la vez que denunció que "los medios de comunicación militantes de derecha tratan de desestabilizar al Gobierno", poniéndolos junto a la oposición "del lado del virus".

En declaraciones a Todo Noticias, Carrió explicó: "Jamás dije que la Sputnik V envenenara, dije que no le tenía confianza y no la sigo teniendo. Por eso no me la puse. Estoy esperando a que llegue la AstraZeneca para poder vacunarme".

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió.

Carlos Bianco culpó a la oposición y los medios por "la cantidad de muertes"

Acto seguido, insistió a que su "acto de repudio personal" era contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no hacia el preparado del Instituto Gamaleya: "Siempre estuve en contra del envenenamiento de opositores en Rusia".

"No soy parte de los fanáticos. Tampoco he ido a actos masivos", precisó la referente de la Coalición Cívica para luego remarcar: "No creo que lo peor sea mejor. Yo no me inscribo a las críticas de Patricia Bullrich y a veces las que hace (Mauricio) Macri.

En los últimos tramos de entrevista, pidió encarecidamente al gobierno de Alberto Fernández "que se calmen, por que si no violentan a la sociedad". "Los ciudadanos tienen que tener templanza. La salida a esto es un cambio no violento y en paz", concluyó.

JFG / DS