Los carteles irónicos contra el Frente de Todos: "Fiestitas en Olivos, dólar a 200 y escuelas cerradas"

Una serie de afiches irónicos hacia el Frente de Todos apareció por la Ciudad de Buenos Aires este lunes 8 de noviembre. Con el logo del espacio político y un "Sí" debajo, por la campaña que realiza de cara a las próximas elecciones de este domingo 14 de noviembre, pusieron carteles que decían "Fiestitas en cuarentena en Olivos", "Dólar a $ 200" y "Escuelas cerradas".

A raíz de esta campaña de la que nadie se hizo cargo aún, el vicepresidente del Banco Nación (BNA) y candidato a diputado por el Frente de Todos, Matías Tombolini, habló sobre la campaña sucia.

"Me crucé con un par de afiches. La verdad que me pareció berreta", dijo, en declaraciones a Radio 10. Y se mostró crítico de que en esta campaña política no se haya discutido entre los diversos partidos políticos sobre temas específicos como iniciativas para salir de la situación actual: "No dicen mucho del otro lado. Dicen que están hartos".

"Si el Gobierno te dice ‘vení a dialogar’ después de las elecciones, y tu respuesta es ‘no’, hoy, desde la bronca, ¿qué te va a conducir eso?", manifestó el funcionario sobre la posición "primitiva" de Juntos por el Cambio.

"Este tipo de campaña berreta es una campaña incomprensible, pero bueno, es un modo de tratar de ver si, por ese lado, convencen a alguien", consideró, y aseguró que "si vos respondés las pelotudeces, agrandás las pelotudeces", por lo que no quiso ampliar sus declaraciones.

JD / cp