Caso D'Alessio: postergan la indagatoria de Daniel Santoro y citan nuevos testigos

Julian D'Imperio

Este martes 25 debía declarar como imputado el periodista Daniel Santoro en el juzgado federal de Dolores, cuyo magistrado Alejo Ramos Padilla investiga el escándalo de espionaje ilegal que encabezaba Marcelo D'Alessio. Sin embargo, la indagatoria fue postergada para el 17 de julio ya que el abogado de Santoro se encuentra fuera del país.

Así lo resolvió el propio juez, que fijó la nueva fecha para el periodista de Clarín: "Al pedido de postergación para efectuar su descargo en el marco de la audiencia indagatoria en razón de hallarse su abogado defensor fuera del país, HA LUGAR. En consecuencia, fíjase nueva fecha a los mismos fines y efectos para el día miércoles 17 de julio a las 11 hs", dictaminó en un escrito al que accedió PERFIL.

En su citación, el juez Ramos Padilla manifestó haber corroborado la participación del editor de Judiciales del diario Clarín "en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada". A su vez, los empresarios Mario Cifuentes, Gonzalo Brusa Dovat y Gabriel Traficante mencionaron, en sus denuncias por extorsión de Marcelo D'Alessio, a Santoro como cómplice del falso abogado y espía.

En los últimos días, la Academia Nacional de Periodismo y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitieron comunicados en defensa del periodista acusado, advirtiendo a Ramos Padilla sobre una presunta "criminalización de la labor periodística" y alertando que "si se diera la detención de Santoro, eso constituiría un hecho sin precedentes en la democracia argentina".

Nuevas testimoniales. El magistrado junto al fiscal Juan Curi resolvieron llamar en carácter de testigos a diversos funcionarios citados en la causa. En primer lugar, citaron a Aníbal Fernández, quien se presentó como querellante en la causa luego de que el fiscal de Mercedes Juan Bidone -procesado- declarara en dicho juzgado que tenía contactos con Marcelo D'Alessio y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que recibió presiones para incriminar al ex jefe de Gabinete del krichnerismo.

"Bidone dice que (Elisa) Carrió y (Paula) Oliveto le pedían a través de D'Alessio que me involucraran a mí en el Triple Crimen y la causa de efedrina, y es por eso que me presenté como querellante", dijo a este medio Fernández, que deberá declarar el 10 de julio.

Otro de los testigos citados para el 12 de julio es el candidato presidencial y ex funcionario del actual gobierno, Juan José Gómez Centurión, quien apareció fotografiado en archivos que la Justicia peritó de D'Alessio.

"Esas imágenes justo se publicaron en portales de mafiosos de inteligencia justo después de la denuncia en mi contra. La estrategia es publicar esas imágenes y la denuncia en un portal internacional y los algoritmos de Google hacen que al buscar mi nombre aparezcan esas noticias falsas. No sé de dónde la tenía D'Alessio o si era él quien me espiaba, pero sí sé que se trata de uno de los personajes sinietros, que no me consta dónde o para quien trabaja, pero que son consecuencia de los últimos dos gobiernos que no regularon a los servicios de inteligencia", precisó Gómez Centurión en diálogo con PERFIL.

Por otro lado, Ramos Padilla citó para el 16 de julio a Daniel Llermanos, abogado del sindicalista Hugo Moyano, que denunció presiones de la AFI.

Y, por último, el magistrado notificó al juez Claudio Bonadio que si bien no ha sido citado a declarar ni procesado, fue denunciado en dos ocasiones: "Ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades, que uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante, además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa".

