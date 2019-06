Caso D'Alessio: los argumentos para la defensa de Daniel Santoro

El periodista Daniel Santoro deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo martes 25 de junio acusado de presunta extorsión y asociación ilícita en la misma causa por la que está detenido el falso espía Marcelo D'Alessio. En su citación, el juez Ramos Padilla asegura haber corroborado la participación del editor de Judiciales del diario Clarín "en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada".

En el entorno del periodista temen que tras las indagatoria, Ramos Padilla dicte su procesamiento, e incluso, deslizan que podría pedir su prisión preventiva. En este contexto, y a días de presentarse ante la justicia, Santoro adelantó su defensa e insistió en calificar su citación como una "criminalización del ejercicio del periodismo y una amenaza al secreto profesional periodístico".

La Academia Nacional de Periodismo emitió una declaración en defensa de Daniel Santoro

Los puntos centrales de su defensa se concentrarán en cuatro aspectos: primero, remarcar que ejerció el periodismo de investigación y su derecho al secreto profesional y que no hizo espionaje ilegal. Segundo, reforzar que los periodistas no son responsables de lo que hacen sus fuentes. Tercero, reconocer que los periodistas de investigación deben consultar a personajes grises para descubrir historias que ocultan el poder. Y por último, hacer hincapié en el hecho de que hacer una entrevista no puede ser nunca parte de un plan criminal.

Fue el propio Ramos Padilla quien en su acusación aseguró que Santoro "habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos" y como ejemplo citó el reportaje al exdirector de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat.

Para el magistrado, la entrevista "estuvo encaminada a la continuidad del plan pergeñado para que, en contra de su voluntad, Brusa Dovat finalmente formulara una denuncia penal" ante Stornelli.

Reconocidos periodistas defienden a Daniel Santoro en una solicitada

Al respecto, el excolumanista de Animales Sueltos sostiene que "le preguntó dos veces a Brusa Dovat si le daba su consentimiento para hacer la entrevista" y que el hombre "jamás negó las declaraciones que hizo".

La sospecha del juez surge del hecho comprobado de que D'Alessio le ofreció la entrevista a Santoro por WhatApp diciendo que lo llevaba "ablandado" (a Brusa Dovat) y Santoro le contestó "Ok". Desde la defensa de Santoro sostienen que el juez se basa en ese mensaje para dar por hecho que el periodista sabía de las supuestas maniobras de coerción contra el testigo.

"D'Alessio hablaba con más de 20 periodistas –algunos que lo conocían desde más de 2 años y con relaciones mucho más estrechas- que lo tenían como fuente y el juez solo acusa a Santoro", sostienela defensa, al tiempo que señala que de las cien notas que el periodista escribe al año "solo 5 o 6 tuvieron a D’Alessio como fuente" y que siempre se refirieron a casos de corrupción vinculados al maniobras contra el Estado.

