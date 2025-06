Ante la falta de definición sobre las autoridades de la comisión investigadora del caso $Libra, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem acordó con la oposición convocar a la segunda reunión del cuerpo para este martes 10 de junio a las 16.

La decisión del titular de Diputados surgió luego de bloquear el intento de los bloques opositores de votar la presidencia de la comisión durante la sesión del pasado miércoles. Ante la posibilidad de un triunfo opositor, Menem argumentó que el reglamento no permite que las autoridades sean elegidas en el recinto.



El avance de la investigación del escándalo cripto que protagonizó el presidente Javier Milei fue destrabado por el diputado Oscar Agost Carreño, integrante de uno de los cinco bloques que buscó imponer la presidencia del cuerpo durante la sesión. El legislador de Encuentro Federal pidió que se la comisión se reúna este martes y propuso a Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara, como “coordinador” de la sesión ante la falta de autoridades.

La moción de Agost Carreño también contempla una tercera reunión informativa para el martes 25 de junio, y contará con la presencia de invitados para analizar qué ocurrió el 14 de febrero de este año, cuando el mandatario libertario difundió la criptomoneda $Libra, que generó pérdidas multimillonarias.

El pedido de Agost Carreño fue aprobado a mano alzada por la mayoría de las bancadas que impulsaron la conformación de la comisión. Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre apoyaron el pedido del legislador, mientras que la Coalición Cívica y la izquierda se negaron a votar.

La comisión se reunió por primera vez el pasado 30 de abril, pero la definición de autoridades fue frustrada por un empate a 14, con el PRO, el MID con Oscar Zago, la tucumana Paula Omodeo, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Liga del Interior en sintonía con La Libertad Avanza (LLA).



Desde la oposición impulsan a la diputada massista Sabrina Selva para que quede a cargo, mientras que el oficialismo y sus aliados presentaron al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada de LLA, algo que los opositores rechazan con el argumento de que el oficialismo no puede dirigir una investigación sobre integrantes del Gobierno.

Hasta el momento. El desenlace de la definición de la presidencia continúa en duda, en especial si los votos no se modifican en relación a los de la primera votación. En el caso de no designar autoridades, no podrá firmar un informe que sea vinculante para impulsar un pedido de juicio político, algo con lo que especula el oficialismo.

El bloque de UP negó un acuerdo para que el oficialismo presida la comisión investigadora

El acuerdo entre las bancadas opositoras y Martín Menem alertó sobre una posible negociación para que un legislador libertario quede a cargo de la comisión del caso $Libra. Ante estas versiones, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, desmintió una negociación.

“Desde la sesión del miércoles están con esta MENTIRA. Lo que votamos en el recinto fue la OBLIGACIÓN de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad de su gobierno)”, expresó Martínez en su cuenta de X.

El comentario de Martínez fue en respuesta a una nota que señala que el kirchnerismo le cedió a LLA la presidencia del cuerpo investigador con la definición de Pagán como coordinador de las reuniones.

