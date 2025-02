Caso $LIBRA: el senador Rodolfo Suárez admitió presiones para rechazar la investigación a Javier Milei

Rodolfo Suárez, senador nacional y exgobernador de Mendoza, habló sobre la polémica que desató la votación que parte de la Unión Cívica Radical (UCR) realizó en el Senado, luego de rechazar la conformación de una comisión que investigue el caso $LIBRA y la participación del presidente Javier Milei.

“Le preguntamos —a Vischi—. Nos dijo que 'se comunicaron desde la gobernación porque llamaron desde el gobierno nacional. Pidieron por favor ésto, y bueno… Yo creo que no es prudente hacerlo ahora, pero mandémoslo a comisión'”, relató Suárez sobre la escandalosa postura del legislador Eduardo Vischi, jefe del bloque radical y uno de los principales impulsores de la creación de la comisión, quien, no obstante, al momento de votar en el recinto lo hizo en contra.

La revelación subraya que existieron presiones políticas para que diera marcha atrás en su postura y votase en contra. Para Suárez, "fue parte del juego de la política y la presión impuesta a los gobernadores desde Nación".

Los legisladores radicales que votaron contra la creación de la comisión investigadora fueron: Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Víctor Zimmermann (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y el propio Eduardo Vischi, jefe de bloque y firmante del proyecto. La iniciativa había sido presentada por el senador Pablo Blanco, de la UCR y por Guadalupe Tagliaferri, representante del PRO.

Suárez, por su parte, votó a favor de la creación de la comisión, y subrayó que no recibió presión alguna de parte del gobernador de Mendoza: "Cornejo no me llamó para votar de ninguna manera", enfatizó, y agregó que le “parece bien la idea de que haya una comisión para investigar qué pasó con esto", refiriéndose al caso $LIBRA.

La ausencia de presupuesto nacional como resorte de presión

Suárez explicó además que la inexistencia de un presupuesto nacional permite ese tipo de presiones. “Imaginate que un país donde no hay presupuesto y que depende todo exclusivamente del presidente…”, dijo, refiriéndose a que la política del envío discrecional de fondos hacia las provincias es una herramienta que le permite al Ejecutivo aproevechar la situación para negociar.

“Tendría que haber una Ley de Presupuesto que deje las reglas claras, pero al Gobierno nacional obviamente no le conviene tenerla. Así es la situación actual que se vive en la política argentina. El presidente no envió —la Ley de Presupuesto— en extraordinarias porque obviamente le conviene gobernar de esa manera”, resumió.

El exembajador de la Argentina en Madrid, Ricardo Alfonsín, apuntó contra el rumbo de la Unión Cívica Radical (UCR) al sostener que "la han hecho mierda", y cargó directamente contra la dirigencia del espacio por respaldar las políticas del presidente Javier Milei.

En relación con el rechazo que sufrió este jueves la iniciativa que buscaba investigar el caso $LIBRA, Alfonsín dijo: "No estoy en condiciones de determinar hasta qué punto existe dolo o no —de parte del presidente Javier Milei—. Eso lo tiene que determinar la justicia, y el parlamento debería haber creado una comisión investigadora", oponiéndose así taxativamente a la decisión de algunos legisladores de la UCR que votaron en contra de la investigación.

Alfonsín se remontó hacia el pasado reciente para señalar el rumbo —a su juicio equivocado— que la UCR viene recorriendo hasta la actualidad: “Esta dirigencia que ha venido conduciendo a la Unión Cívica Radical desde el año 2015 ha sido al partido lo que la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) es al país".

"No estuvieron a la altura de las circunstancias, lamentablemente", dijo, y luego completó: “Desde que asumió el Gobierno, el partido vino acompañando las posiciones del oficialismo, junto con el PRO y Encuentro Federal, que eran muy malas para el país, por lo menos, desde el punto de vista del pensamiento radical".

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín prosiguió lanzando dardos hacia los dirigentes radicales: “Cometieron un error tras otro” y no permitieron el debate interno, por lo que "convirtieron al partido en una suma de proyectos locales o de proyectos personales, incluso en una maquinaria electoral". "Les faltó idoneidad. En la historia, nunca, se deben haber cometido tantos errores", disparó. También sostuvo que el peronismo podría sufrir lo mismo.

Alfonsín cerró: “La deriva autoritaria de este Gobierno es cada vez más evidente. Son la degradación de la ética pública. Nunca había oído a un candidato a presidente que le dijera a sus adversarios ratas, gusanos, parásitos, lacras, excrementos humanos”.

FPT / Gi