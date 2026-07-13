Qué significa el fallo de Skanska a 20 años de la primera denuncia

El Tribunal Oral en lo Criminal 4 condenó este lunes al ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado en la causa Skanska. La pena se definió por una mayoría que integraron los jueces Jorge Gorini y Guillermo Costabel. En disidencia, la tercera integrante del tribunal, Gabriela López Iñiguez, consideró que ambos eran culpables del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y no de cohecho.

López Iñiguez, a diferencia de Gorini y Costabel, consideró que no hubo fraude. Para votar en ese sentido valoró un peritaje de la Corte que determinó que no hubo sobreprecios.

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Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos en obras de gasoductos

La causa judicial que tuvo su veredicto este lunes comenzó en 2006, con la sospecha de coimas en el proceso de ampliación del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006. En noviembre de ese año una investigación que publicó PERFIL, a cargo del periodista Carlos Russo, reveló una trama de facturas apócrifas, empresas fantasma y presuntos pagos ilegales alrededor de la ampliación de gasoductos.

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Tras las publicaciones periodísticas, la Justicia comenzó a investigar dos caminos paralelos. Por un lado, una causa relacionada con evasión fiscal y la utilización de facturas falsas. Por otro, un expediente federal destinado a determinar si existió una maniobra de corrupción con participación de funcionarios públicos, del que este lunes se conoció la sentencia.

El TOF 4 dispuso además el decomiso de 48 millones de pesos que deberán ser actualizados al momento en que quede firme la condena. A Skanska la compró en 2015 Pecom, del grupo empresario Pérez Companc, por lo que la firma será notificada una vez que quede firme el fallo para que se ejecute el decomiso.

Además de De Vido y López, el TOF 4 condenó a Néstor Ulloa, ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A, que financió las obras de ampliación de los gasoductos. Le impusieron una pena de cinco años de prisión por cohecho pasivo, lo mismo que a De Vido y López.

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Los jueces condenaron a 4 años de prisión a tres directivos de Skanska por considerarlos coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de Mario Alberto Piantoni, Gustavo Ángel Vago y Javier Azcárate.

Los gerentes Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron una condena de 3 años de prisión por los mismos delitos. En relación al contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group Adrián Félix López, los magistrados fijaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para ambos por ser responsables del delito de cohecho activo.

En el alegato, el fiscal Abel Córdoba y su auxiliar fiscal Lucio Sebastián López indicaron que las maniobras de los funcionarios públicos implicaron una planificación sistemática que buscaba dar apariencia de licitud a las licitaciones. Los fundamentos del fallo se informarán el 22 de septiembre próximo.

