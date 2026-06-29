Caso Skanska: De Vido y José López dijeron sus últimas palabras antes del veredicto

En la recta final del juicio por el caso Skanska, el Tribunal Oral Federal 4 escuchó este lunes las últimas palabras de varios de los acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La audiencia final fue fijada para el próximo 13 de julio, fecha en la que también se conocerá el veredicto.

La causa investiga un presunto esquema de pago de sobornos para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), uno de los primeros expedientes de corrupción que involucró a exfuncionarios kirchneristas.

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Durante su intervención, De Vido participó de manera remota desde su domicilio en Zárate, donde cumple prisión domiciliaria por la Tragedia de Once. En su exposición agradeció al tribunal la posibilidad de asistir por videoconferencia y recordó el problema cardíaco que sufrió semanas atrás.

Por su parte, José López, quien permanece bajo custodia del Programa Nacional de Protección a Imputados Colaboradores, también agradeció el trato recibido por el tribunal durante el desarrollo del proceso y mencionó los problemas de salud que atravesó durante el juicio.

Otros acusados también hicieron su descargo

La jornada continuó con las últimas palabras de otros imputados, entre ellos exdirectivos de la empresa Skanska como Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Héctor Obregón y Juan Carlos Bos, además del contador Alfredo Norberto Greco, vinculado a Infinity Group.

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Varios de los acusados remarcaron el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que lleva casi dos décadas, y señalaron las complicaciones de salud que enfrentaron durante el proceso judicial.

En ese marco, Héctor Obregón sostuvo que no intervino en las negociaciones de las obras investigadas porque, según explicó, había sido apartado de las funciones operativas dos años antes tras una cirugía por un grave problema arterial y desde entonces cumplía tareas de consultoría técnica.

Cuándo será el veredicto del caso Skanska

Al finalizar la audiencia, el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Jorge Gorini, confirmó que el 13 de julio se realizará la última audiencia para escuchar a los imputados que aún no hicieron uso de sus últimas palabras. Ese mismo día está previsto que el tribunal dé a conocer el veredicto.

En este proceso judicial están siendo juzgados Julio De Vido, José López y el exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, acusados por presuntos delitos de administración fraudulenta y cohecho.

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset solicitaron cinco años de prisión para los tres exfuncionarios. Además, pidieron penas de cuatro años y seis meses para exdirectivos y gerentes de Skanska por el delito de cohecho activo, mientras que para los responsables de Infinity Group solicitaron condenas de cuatro años de prisión.

En cambio, el Ministerio Público Fiscal requirió la absolución de otros 17 imputados al considerar que no se logró acreditar su responsabilidad en los hechos investigados.

Qué investiga la causa Skanska

La investigación se originó en 2006 y analiza si existió un mecanismo de pago de coimas a funcionarios públicos para favorecer a la empresa Skanska en las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS.

De acuerdo con la acusación, los concursos habrían sido direccionados mediante la utilización injustificada de licitaciones privadas, mientras que la constructora habría recurrido al pago de sobornos para obtener la adjudicación de las obras. El Tribunal deberá definir ahora si las pruebas reunidas durante el debate oral alcanzan para dictar condenas en uno de los expedientes de corrupción más antiguos vinculados a la obra pública nacional.

LB/ML