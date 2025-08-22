Cecilia Ibáñez dejó el MID de Oscar Zago y volvió a La Libertad Avanza: el oficialismo recuperó una banca en una semana difícil

La diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez oficializó este viernes su regreso al bloque de La Libertad Avanza tras abandonar al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que compartía con Oscar Zago y Eduardo Falcone. Con esta reincorporación, la bancada oficialista en Diputados vuelve a contar con 37 integrantes, en medio de un escenario marcado por rupturas internas y realineamientos políticos de cara a las elecciones pero con un clima de extremada tensión por las denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Ibáñez había ingresado al Congreso por la boleta de La Libertad Avanza en Córdoba, acompañada por Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce. Sin embargo, en abril de 2024 se sumó al bloque MID luego de la fractura encabezada por Zago, desplazado de la jefatura de bancada tras el fuerte conflicto del día en el que Marcela Pagano asumiría en la Comisión de Juicio Político. En esa oportunidad, también se sumó Falcone al nuevo bloque.

Un año después, la legisladora decidió romper con sus exsocios políticos. En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó formalmente su salida del MID y su regreso a La Libertad Avanza. La decisión se produjo tras semanas de votaciones divididas en las que Ibáñez se alineó con el oficialismo, mientras Zago y Falcone acompañaron a la oposición o se ausentaron en debates clave.

El quiebre en el MID se aceleró cuando Zago y Falcone se posicionaron junto a la oposición al rechazar vetos vinculados a discapacidad y jubilaciones. Además, se ausentaron en las discusiones sobre la emergencia sanitaria del Hospital Garrahan y el aumento del financiamiento universitario. Ibáñez, en cambio, votó en línea con La Libertad Avanza, lo que anticipó su regreso al bloque oficialista.

La diputada también había acompañado la estrategia libertaria en sesiones recientes, en contraste con sus compañeros de bloque, que se mostraron cada vez más distantes del oficialismo. Esa diferencia marcó el rumbo de una ruptura que quedó plasmada con su reincorporación.

El bloque de LLA en Diputados también se rompió

El regreso de Ibáñez se da en un contexto en el que La Libertad Avanza sufrió múltiples desprendimientos. Este miércoles -en paralelo a la maratónica sesión en donde la oposición rechazó el veto de Milei sobre la emergencia en discapacidad, destrabó la Comisión Investigadora de $LIBRA pero no pudo insistir con el aumento a los jubilados- Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González formaron el bloque Coherencia junto a Lourdes Arrieta, otra exlibertaria. Antes, ya se habían ido Zago y Falcone, además de Gerardo González y la propia Ibáñez, ahora de vuelta en el oficialismo.

De tener 42 diputados al principio de la administración libertaria, bajaron a 39 y con estas tres nuevas bajas a 36. Ahora, con la recuperación de Ibañez, el oficialismo, que necesita sumar fuerza ante un Congreso adverso, queda con 37 legisladores, dos más que el PRO, con quien mantiene una alianza -al menos con la mayoría del bloque que conduce Ritondo-.

UxP tiene 98 diputados, Encuentro Federal (conducido por Miguel Pichetto) tiene 15, Democracia para Siempre (radicales de Manes) 12, la Coalición Cívica seis y el Frente de Izquierda 5.

