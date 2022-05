Censo 2022: el meme contra Boudou y la defensa de su abogada Graciana Peñafort

Graciana Peñafort, abogada de Amado Boudou entre otros dirigentes oficialistas, se cruzó con un usuario de Twitter que ironizó sobre el domicilio de su cliente mientras se realizaba el Censo 2022 y aclaró que en la causa donde se lo acusaba de adulterar papeles para adquirir un auto, el ex vicepresidente fue absuelto.

"Censista buscando a Boudou", rezaba el meme que motivó la respuesta de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, donde se mostraba a una persona caminando en el desierto.

"Se ve que no seguís las noticias. Boudou fue absuelto en esa causa y el responsable de la adulteración fue el gestor, que por cierto había usado ese falso domicilio en tres casos.. sorry, not sorry. Lee un cachito si querés evitar el ridículo", contestó Peñafort.

La referencia de la letrada fue al último fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 3 de mayo revocó la condena a Boudou por la presunta adulteración de documentación empleada para la trasferencia de un vehículo en el año 1992. En la causa, se acusaba al ex titular de Economía de implementar una dirección falsificada.

En 2019, el ex titular del Senado había sido juzgado y sobreseído, pero el proceso fue anulado y en un juicio nuevo resultó condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 a tres años de prisión, sentencia que finalmente fue revocada.

De acuerdo al juez Carlos Mahiques, las pruebas "no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculación con quien realizó el trámite irregular, Andrés Alberto Soto".

Por qué acusaban a Amado Boudou

La acusación contra Amado Boudou era por la transferencia de un vehículo Honda CRX con papeles presuntamente truchos en 1992, por el cual había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por documentación apócrifa para realizar la transacción del vehículo.

El ex vicepresidente había sido juzgado en 2016 y luego absuelto porque los magistrados del Tribunal Oral en lo Federal 1 entendieron que el caso estaba prescripto. Esa resolución fue apelada por la fiscalía y llegó a instancias de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que, en noviembre de ese mismo año, anuló esa absolución.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, revirtió la decisión con la que además de al exvicepresidente, se había sobreseído a su ex pareja Agustina Seguín, entre otras personas, por el delito de falsedad ideológica de documentos públicos.

Además, en dicha sentencia se dispuso apartar al tribunal interviniente y remitir la causa para que se sorteara a los nuevos jueces. Allí salió elegido el Tribunal 8, que llevó el debate en marzo del 2019.

Boudou estuvo detenido desde que la Cámara de Casación resolviera condenarlo a 5 años y 10 meses de prisión por la venta de Ciccone Calcográfica, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En julio del 2021, el juez Ricardo Basílico le concedió la libertad condicional por cumplir dos terceras partes de su condena. Hace una semana, fue recibido con vitoreos en un acto homenaje por los diez años de la sanción de la Ley de Identidad de Género celebrada en el Senado.

