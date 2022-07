Cerutti le contestó a Larroque: "No hubo tal moderación"

Mientras la interna sigue abierta y los actos a Juan Domingo Perón van por partida doble, Gabriela Cerruti, portavoz presidencial aviva el debate con el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque quien sostuvo que para Alberto Fernández no es tiempo de ser "moderado".

"No tengo el estilo del Cuervo, lo quiero y lo respeto. Pero si ves las decisiones que tomó el Presidente en este último tiempo, no hubo tal moderación", resaltó.

"Amigo, yo si hay algo que no voy a hacer en la vida es sentir que puedo discutir con Cristina", dijo Cerruti.

En declaraciones radiales, sostuvo que en el Frente de Todos existe "un debate de ideas". "A mi me preguntan por las importaciones, yo contesto y me titulan ´contradijo a Cristina´. Amigo, yo si hay algo que no voy a hacer en la vida es sentir que puedo discutir con Cristina. Después entras en la trama en la que cada vez que decimos algo aparece como una pelea o discusión", afirmó Cerruti y consignó Noticias Argentinas.

A su entender, en el oficialismo "hay un debate encausado donde cada uno de alguna manera manifiesta dónde le parece que hay que profundizar".

"Al Cuervo le parece que hay que ser menos moderado, la ex presidenta (Cristina Kirchner) plantea determinados temas... se toman medidas que en algunas estamos más de acuerdo y en otras menos", señaló.

Cerutti y Cristina: tiene "muchísimo liderazgo"

En tanto, Cerruti se refirió a la figura de la vicepresidenta y dijo que tiene "muchísimo liderazgo que tiene una base social y de votos muy importante", aunque al ser consultada sobre si eso implicaba tener más votos que Alberto Fernández dijo que "no".

"Fue presidenta dos veces, hay un recuerdo muy importante de ella. El Presidente gobierna, toma decisiones todos los días, conduce. Son dos roles completamente diferente y me parece que ellos lo tienen claro", aseguró.

Y agregó: "Estos debates siempre se dan públicamente. Se dice que hay que darse para adentro, pero la verdad que nunca se dicen para adentro. Terminan dándose en el ámbito público porque ocupamos cargos, hablamos con la gente y con los medios".

