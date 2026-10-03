CFK candidata: el pedido ante la ONU entra en zona de definición

La definición que busca Cristina Kirchner empieza a acercarse a una instancia concreta. El primer dato no estará en el plenario del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino unos días antes, cuando un grupo reducido de expertos se reúna a revisar las comunicaciones individuales y determine cuáles llegan a consideración del cuerpo completo. En esa instancia previa, para la que sólo falta una semana, se resolverá si el pedido de la expresidenta logra entrar en la agenda de la sesión que comenzará el 19 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre en Ginebra.

La defensa de CFK, integrada por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, no hizo solamente una presentación para que el organismo revise la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la última adenda incorporó nuevos elementos sobre la causa Vialidad y pidió que la suspensión de la inhabilitación sea tratada con carácter urgente. Entre esos elementos, los abogados incorporaron una pericia sobre el destino de los fondos de la obra pública y sostuvieron que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los aproximadamente US$2.200 millones desembolsados.

El pedido de urgencia tiene una razón política de cara a 2027: mientras el Comité analiza el fondo de la presentación, CFK está inhabilitada para ejercer cargos públicos. La defensa busca que esa restricción sea suspendida antes de que exista una decisión definitiva sobre el expediente. El reglamento del Comité contempla las llamadas medidas provisionales o interinas para situaciones en las que se invoque un riesgo de daño irreparable. Es una decisión distinta de la que debería tomar el organismo sobre el fondo de la denuncia: una medida de este tipo no determina todavía si hubo o no una violación de derechos, sino que busca evitar que durante la espera se produzca un daño que después no pueda repararse.

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Por eso, la semana previa al comienzo del plenario adquiere especial importancia. El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos. Tienen dos tareas: Una es supervisar cómo los Estados que ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cumplen con las obligaciones que asumieron. Para eso, durante las sesiones analiza los informes que presentan los gobiernos, escucha a sus delegaciones y formula observaciones sobre la situación de los derechos humanos en cada país.

La otra parte del trabajo son las comunicaciones individuales: reclamos presentados por personas que sostienen que un Estado violó derechos reconocidos por el Pacto y que, en principio, ya agotaron las vías disponibles en su país. En este segundo circuito entra el pedido de la titular del PJ. Antes de que una comunicación llegue al conjunto de los 18 expertos existe un trabajo previo del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, integrado por cinco miembros del Comité. Allí se revisan los expedientes y se preparan recomendaciones y proyectos de decisión que luego pueden ser considerados por el pleno.

Los casos individuales, como el de Cristina Kirchner, se tramitan de manera confidencial.

La sesión 146 está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre y tendrá lugar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. Allí se concentrará entonces buena parte del trabajo formal del Comité. Pero para Cristina habrá una instancia anterior: la semana en la que el grupo encargado de las comunicaciones deberá revisar su presentación y determinar si puede avanzar hacia el plenario.

La particularidad del expediente de la dos veces presidenta es que esa discusión jurídica ocurre en paralelo con otra discusión, esta vez política, que vuelve a poner su nombre en las conversaciones sobre 2027. En los últimos días volvió a aparecer con fuerza dentro del peronismo la idea de que sea candidata. Máximo Kirchner volvió a plantearlo públicamente y sostuvo que hay un sector de la sociedad que quiere votarla.

La titular del PJ, mientras tanto, mantiene actividad política desde San José 1111 dentro de las restricciones que le impuso la Justicia. Desde allí recibió dirigentes (Juan Manzur y Ricardo Quintela entre los anotados la última semana), mantuvo reuniones políticas y continuó interviniendo sobre la interna del peronismo, aunque con una exposición pública diferente a la de otras etapas. Hace tiempo que no interviene sobre la coyuntura con la frecuencia y la centralidad que tuvo en otros momentos. Con su ausencia pública deja en claro la imposibilidad hoy de que su nombre esté ausente en una boleta electoral.

Sus últimos posteos estuvieron vinculados con los fallecimientos de Norberto Galasso, Taty Almeida y el Indio Solari, además de sus presentaciones y situación judicial. Para encontrar una intervención directa sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei hay que retroceder hasta el 17 de diciembre del año pasado, cuando cuestionó la política cambiaria, el consumo y las proyecciones económicas de la administración libertaria.

Ese silencio político convive ahora con una presentación judicial que busca abrir justamente esa puerta. La defensa pretende que una decisión del organismo internacional pueda ser utilizada luego en la Justicia argentina para intentar revisar los efectos de la condena y, en particular, la inhabilitación que le impide presentarse a elecciones.

El primer interrogante, entonces, no será todavía qué dirá el Comité sobre el fondo de la condena. Será más inmediato: si el pedido de Cristina consigue entrar en la mesa donde puede comenzar a discutirse la posibilidad de recuperar su habilitación electoral en lo inmediato.