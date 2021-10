Para "Chiche" Duhalde el gobierno y la oposición tienen la obligación moral de unirse contra la pobreza

La ex senadora nacional Hilda "Chiche" González de Duhalde lamentó este viernes 1 de octubre los indicadores sociales que dio a conocer el INDEC y advirtió que "si no se unen" el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, "es muy difícil" cambiar el complicado panorama.

"Hacen falta acuerdos mínimos. La cristalización de la pobreza es muy difícil de romper. Se necesitan acuerdos básicos en producción, trabajo, educación y seguridad", sostuvo la ex primera dama.

En diálogo con Radio Colonia, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde señaló que esta situación no la saca adelante ni Juntos por el cambio ni el Frente de Todos "si no se unen".

"Podremos bajar dos o tres puntitos en la pobreza, pero es muy difícil de romperla. Después del 14 de noviembre tiene que haber acuerdos básicos en seis o siete temas. Yo no sé si la dirigencia actual está dispuesta a hacerlo. Tendría la obligación moral de hacerlo", advirtió.

Según el Indec, hay un 40,6% de pobreza en la Argentina en el primer semestre del año

El pasado jueves se dio a conocer el nuevo índice de pobreza, que refiere al primer trimestre del 2021: aunque el porcentaje bajó, la pobreza alcanzó al 40,6% de la población, la indigencia al 10,7%.

"Hay un montón de cuestiones macroecónomicas a resolver que necesitan de la intención de estar en el territorio. La dirigencia argentina no sé si está preparada para entender la dimensión de la crisis", analizó.

Asimismo, la referente peronista analizó la derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado 12 de septiembre. "El cachetazo que ha recibido el Frente de Todos ha sido muy fuerte", consideró Chiche Duhalde.

Según el INDEC, más del 54% de los menores de 14 años son pobres en Argentina

Y concluyó: "América tiene como tres modelos, todos han superado la inflación menos Venezuela y nosotros. La desigualdad la mayoría no logró combatirla, pero en términos económicos han combatido la inflación, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?".

"No te lo puedo explicar porque soy experta, pero sí hay muchos economistas que lo saben y no entiendo porqué no se sientan y dejan de pelearse y hablar pavadas en televisión", argumentó.

El audio completo de Chiche Duhalde:

