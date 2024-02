La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se metió en la pelea que comenzó este viernes en horas de la tarde entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Javier Milei, con motivo del recorte de recursos dirigidos a la provincia patagónica. La funcionaria, aun presidenta del PRO, criticó la actitud de Torres alegando que "no son los valores" del partido. Anoche, en un comunicado conjunto, los gobernadores de Juntos por el Cambio y el Jefe de Gobierno porteño apoyaron a su par del sur.

"Una cosa es la discusión por las deudas y el financiamiento de las provincias, lo que no puede hacer un miembro del PRO es una rebelión planteando que nos va a sacar el petróleo, generando incertidumbre nacional e internacional. El petróleo no es de los gobernadores, es de las empresas y de los chubutenses", sostuvo Bullrich en un fuerte descargo contra los dichos de quien, hasta hace meses, era uno de sus dirigentes predilectos en el partido amarillo.

Este viernes un comunicado firmado por seis gobernadores del sur, entre los que se encontraba Torres, reclamaron el recorte de partidas por coparticipación, transporte y educación. Como contrapartida, Chubut se expresó de manera férrea manifestando que dejaría de proveer con gas y petróleo al Gobierno Nacional. Sus dichos provocaron la respuesta de Milei, que se encuentra en Estados Unidos y amenazó con detener al gobernador.

En diálogo matinal con radio Mitre, Bullrich acusó al ex senador del PRO de "generar una secesión nacional" y sostuvo que "no es la salida y no son los valores del PRO".

Bullrich y su diálogo con Nacho Torres

"Le dije a Nacho: vas a terminar como Cataluña, pensé que lo decía en chiste, pero nunca imaginé que un gobernador iba a decidir pararse sobre el petróleo y no dejarlo salir", manifestó la ministra sobre su charla con Torres.

Luego de calificar como "apriete" la postura provincial, agregó: "Tenemos que estar decididos a cambiar, todos tenemos que hacer esfuerzos, Chubut recibió una situación muy difícil, lo he discutido con Torres y se debe una conversación en otro tono con el gobierno".

Patricia Bullrich

Respecto al retroceso a comisión del proyecto de ley "Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos", por la cual según los gobernadores del sur hay una inquina de Milei con las provincias, Bullrich expresó que "deben ser conscientes de que votaron en contra de una ley sin medir las consecuencias para las provincias". "El país tiene que ordenarse, el gobierno dio una posibilidad muy clara en la votación de una ley que generaba muchos beneficios para la sociedad y ordenaba el déficit cero", agregó.



Luego, justificó el accionar de la administración nacional: "Esta ley no salió y tuvo consecuencias, el Gobierno quedó con los instrumentos que tenía para ordenar el país y lograr que los argentinos dejen de sufrir. Hay que entender que cuando un Gobierno pide instrumentos, sino se los dan, después hay consecuencias".

Los gobernadores de Juntos por el Cambio apoyaron a Torres

Los gobernadores cambiemitas emitieron un comunicado para respaldar al gobernador de Chubut, a la vez que instaron al Gobierno Nacional a "cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".

El documento fue firmado por Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Este apoyo a Torres tiene su correlato en la pelea que Milei viene manteniendo con todos los mandatarios por el recorte de recursos económicos, bajo el lema de que "no hay plata".

De esta manera, Bullrich eligió el bando del gobierno al que pertenece y se paró en la vereda de enfrente de los gobernadores que hasta las elecciones pasadas eran sus aliados.

