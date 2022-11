Chubut: la Justicia elevó a jury el caso de la jueza que se besó con un preso

El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió de forma unánime elevar a jury las denuncias contra la jueza Mariel Suárez, de Comodoro Rivadavia, acusada de mal desempeño en sus funciones tras ser vista besándose con un detenido. Dicha decisión implicó el aval del informe final del Sumario firmado por la consejera Mirta Pacheco.

De esta manera, se tomó la decisión tras elevar las pruebas y el sumario formulado por el Tribunal Superior de Justicia, sumado a la investigación realizada por la Comisión de Admisibilidad, la cual señaló la ausencia de imparcialidad y excusación, entre otras cosas.

En consecuencia, por unanimidad se encontró que las conductas de la Dra. Mariel Alejandra Suarez "configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación" por no obedecer a los deberes impuestos por la Ley de Ética Pública y el deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal.

En este sentido, se consideró que Suárez "adoptó conductas indecorosas", en relación a las que su cargo y función le exigen, y se señaló que omitió información al reportar su localización correspondiente a los días 29 y 30 de diciembre del 2021, momentos donde se ausentó de su lugar de trabajo sin justificación.

En consecuencia, se decidió remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se determinó que habrá tres miembros conformando la Comisión Acusadora, quienes serán Manuel Burgueño, Paula Cardozo y Jorge Früchtenich.

Lo condenaron a perpetua por matar a un policía, una jueza votó en contra y lo besó en la cárcel

Por su parte, Suárez sostuvo que no dejó de cumplir con sus obligaciones, no dejó vencer términos para dictar sentencias, no realizó actos incompatibles o prohibidos por la Constitución, ni desobedeció órdenes de sus superiores. Al contrario, señaló que estaba realizando "un trabajo académico". Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de Chubut desestimó sus planteos.

Al respecto, la magistrada aseguró que no realizó ningún acto inapropiado ni contrario a la moral durante su visita a la cárcel, argumentando que solo se sentó unos minutos y que el video es una grabación ilegal y manipulada que no desluce su actividad como jueza del caso.

Además, Suárez denunció que se violaron sus derechos y durante el proceso se vieron afectados el derecho a defensa y el derecho de igualdad, al mismo tiempo que se perjudicó su trabajo y percepción laboral. Al respecto, pidió la desestimación y el archivo de la denuncia, pedido que fue rechazado por los miembros del Consejo de la Magistratura.

El caso de la jueza que besó a un preso

El hecho por el que es juzgada la magistrada ocurrió el 29 diciembre del año pasado en una de las salas del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, aunque trascendió en enero de este año cuando comenzó a circular un video donde una jueza besa a un prisionero condenado a cadena perpetua.

El polémico suceso cobró relevancia cuando el Tribunal Superior de Justicia de Chubut inició actuaciones administrativas contra Mariel Suárez, la jueza protagonista del video que fue confirmado por un agente de guardia del lugar, dado que esta participó del juicio donde se acusó de por vida al detenido que mató a un policía en 2009, y en el cual se había manifestado en disidencia.

La jueza Mariel Suárez y el detenido Cristian "Mai" Bustos.

En las imágenes del momento se puede observar claramente como la mujer y el detenido, identificado como Cristian "Mai" Bustos, se acercan y terminan besándose por un corto lapso de tiempo. Cabe mencionar que el recluso había sido condenado a perpetua por el asesinato del policía "Tito" Roberts en Corcovado, en 2009.

Incluso Bustos confesó el crimen, momento en el que se encontraban frente a él la jueza María Laura Martini, la conjueza Ximena Miranda Nastovich y Mariel Suárez, quien votó en disidencia para bajar la pena del acusado, para luego ser vista besándose con él tan solo una semana después.

AS/fl

AS.