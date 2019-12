Citan al periodista Daniel Santoro a indagatoria en el caso Traficante

El periodista Daniel Santoro fue citado a indagatoria en el marco del caso “Traficante”, como se conoce a la primera causa que involucró al falso abogado, Marcelo D’ Alessio. La citación, prevista para el lunes 23 en Comodoro Py, fue dispuesta por el juez Federal Luis Rodríguez. Es por la posible participación en la tentativa de extorsión a Gabriel Traficante, un empresario aduanero salpicado por el caso de la “Mafia de los contenedores”.

Desde el entorno del periodista, le confirmaron a Perfil.com que Santoro aguardaba la confirmación de la notificación.

Santoro, periodista histórico del diario Clarín, ya está procesado en el expediente que tramita ante la justicia federal de la ciudad de Dolores y que, al igual que este, involucra a D’ Alessio. Ese procesamiento fue apelado ante la Cámara Federal de Mar del Plata y aún está pendiente de resolución.

En diciembre de 2016 Traficante denunció que D' Alessio, vecino suyo en el Ccountry Saint Thomas de Canning, le había pedido el pago de abultadas sumas de dinero "en persona y por vía telefónica- a efectos de favorecerlo" en la causa conocida como "mafia de los contenedores" donde se lo investigaba.



Daniel Santoro: "Fui engañado, D'Alessio usó mi nombre y mi confianza"

"Para dar pie a la maniobra, su autor, además de exhibir evidencia supuestamente extraída de la mentada pesquisa, dijo ejercer funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y poseer conexiones en el ámbito del Poder Judicial y en medios periodísticos", sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones, sobre esa denuncia al confirmar en marzo pasado el procesamiento del fiscal Juan Bidone, otro de los alcanzados por la presentación. En esta causa, además de Bidone y D’ Alessio también están procesados los ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Claudio Álvares y Hugo “Rolo” Barreiro.

En la justicia de Dolores

En julio pasado, el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en la causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal y extorsión sobre distintos empresarios. Entonces, el magistrado sostuvo en su resolución que el periodista habría participado de al menos tres hechos, pero aclaró que no formó parte de la asociación ilícita, por lo cual, le dictó la falta de mérito por ese delito. A Santoro se lo investiga en Dolores como partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión en perjuicio del ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario Mario Cifuentes en la causa conocida como caso D’Alessio.



Daniel Santoro suma el apoyo de colegas por el caso D'Alessio

En su presentación ante la justicia de esa jurisdicción, Santoro negó la presunta vinculación con la banda que integraba D’Alessio, detenido por extorsión y espionaje ilegal. Al tiempo que también afirmó que desconocía las tareas que llevaba adelante esa organización. “D’Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento. Fue fuente mía para cuatro o cinco notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan”, sostuvo entonces el periodista.

"Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K. Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el 'productor agropecuario' Pedro Etchebest y el empresario K Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios K encabezado por el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta", aseguró Santoro cuando se conoció aquella convocatoria.

En tanto que también desde El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a dueños de los diarios y medios digitales del país, se manifestaron entonces con alarma sobre la citación.

CD/FeL