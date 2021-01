Clases: sistema dual en la provincia y presencialidad diaria en la Ciudad

Fechas confirmadas y la presencialidad como eje, una en un esquema mixto y la otra, todos los días un turno. Esta semana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que su provincia buscará que los chicos combinen, en la vuelta a clases, días en la escuela y otros de educación virtual, como en 2020. El comienzo del ciclo lectivo, igual que en la mayoría de las jurisdicciones del resto del país, está previsto para el 1º de marzo.

Y los anuncios que Horacio Rodríguez Larreta hizo el jueves junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña, apuestan a la presencialidad diaria, en jornadas de un solo turno -cuatro horas por día- y con comienzo escalonado a partir del miércoles 17 de febrero.

Pero el anuncio porteño no estuvo exento de polémicas. Aunque el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, enfrió los cuestionamientos y ratificó que las clases presenciales “deben ser el eje” del ciclo 2021, algunos de los 17 gremios docentes con personería en la Ciudad de Buenos Aires salieron a cruzar a Rodríguez Larreta (ver aparte).

Según averiguó PERFIL, en la provincia de Buenos Aires el objetivo es “conseguir la mayor presencialidad posible” durante este año. El 17 de febrero volverán quienes necesiten recuperar y el 1º de marzo inicia el ciclo lectivo. Además, con el esquema de vacunación anti Covid-19 en funcionamiento, prevén comenzar con la inmunización de docentes y auxiliares.

En el Plan para el Regreso Seguro a Clases Presenciales, tal como se denomina el bonaerense, están contempladas las distintas realidades que conviven en el distrito con 135 municipios, según aseguran. “Los modelos de organización escolar y pedagógica se implementarán considerando principalmente el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento obligatorio”.

En escuelas “con matrícula reducida -como escuelas rurales con pluriaño- las clases presenciales podrán tener lugar de lunes a viernes y en las de mayor matrícula, se organizarán a través de esquemas duales con actividades presenciales y no presenciales. Por ejemplo, una sección que cuenta con 30 estudiantes se puede subdividir para que cada grupo de 15 estudiantes concurra a la escuela dos veces por semana y realice actividades no presenciales el resto de los días de la semana. El quinto día se destinaría al seguimiento de las actividades no presenciales”, explican.

Por etapas. El jueves, el jefe de Gobierno porteño ratificó que las clases empiezan el miércoles 17 de febrero, tanto para las escuelas públicas como privadas, pero con un esquema escalonado. El calendario escolar 2021 contempla dos semanas extras para reforzar contenidos que no se pudieron alcanzar el año pasado. El 17 empezarán los jardines -incluidos los maternales-, el primer ciclo de la primaria (primero, segundo y tercer grado) y el primer ciclo de la secundaria (primero y segundo año). El 22 de febrero comenzará el resto de los grados de primaria. El 1° de marzo se sumará a la presencialidad los años restantes del nivel secundario.

“La enorme mayoría de las escuelas se encuentran en condiciones para recibir a los chicos y chicas cumpliendo los protocolos y medidas de seguridad, y las burbujas serán los grados aunque puedan utilizarse otros espacios más allá de las aulas. Las que no puedan tienen que presentar una propuesta que tenga como mínimo 4 horas de clases presenciales”, dijeron en la presentación.

El uso del

transporte está

contemplado en

la presenciaidad

en la Ciudad

Gremios dicen que “falta información” para aplicar el plan porteño

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se mostró en sintonía con Horacio Rodríguez Larreta y ratificó que “están dadas las condiciones para volver a la presencialidad” en las aulas, con “el cumplimiento estricto de todos los protocolos” elaborados por las autoridades sanitarias. Trotta ratificó la medida tras las declaraciones del secretario de Ademys, Jorge Adaro, criticando a Larreta y calificando la vuelta a clases de febrero como “una actitud criminal”.

Algunos de los 17 gremios que tienen personería en la Ciudad se hicieron eco de los dichos del secretario de Ademys. “No hay condiciones hoy para hacer este tipo de anuncios a la comunidad educativa y generar expectativas. Hay una situación muy crítica en términos de circulación del virus. Ratificamos el rechazo porque no se modificaron nada las propuestas”, dijo Angélica Graciano, secretaria general de UTE-Ctera, en declaraciones al diario La Nación.

Los gremios ratificaron que las condiciones no están dadas en la Ciudad para volver a las aulas. “Con el semáforo epidemiológico vigente no se pueden dar clases en ninguna jurisdicción. Ese semáforo fue determinado por el Consejo Federal en otro momento, ahora hay que repensarlo”, agregaron desde el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba).

Otros integrantes de los distintos representantes docentes criticaron también que “no fueron informados” de algunos detalles del plan en la última reunión que mantuvieron con el gobierno porteño esta semana, y dijeron que debía ser ese ministerio “quien se hiciera cargo de los planes de contingencia” ante la aparición de posibles casos.