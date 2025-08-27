Como si nada pasara, Javier Milei encabezará una caravana en Lomas de Zamora

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el oficialismo continúa con su agenda de campaña. Este miércoles, como si nada ocurriera, el presidente Javier Milei encabezará una caravana en Lomas de Zamora, en lo que promete ser uno de los últimos actos de cara a la elección del 7 de septiembre.

De esta manera, La Libertad Avanza busca apuntalar a sus candidatos en la tercera sección, uno de los territorios más populosos de la provincia de Buenos Aires y donde el peronismo tiene su mayor fortaleza. Allí, la lista libertaria es encabezada por el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien fue acusado por la gestión de Axel Kicillof de coordinar un supuesto complot con 24 policías.

La caravana de autos iniciará a las 14 h en Hipólito Yrigoyen 10.699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, indicó LLA en las invitaciones que cursó a su militancia. En el recorrido, además, participarán los candidatos nacionales José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

El silencio sobre los audios en los actos

Milei viene de protagonizar este lunes un acto en la cuarta sección electoral, en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales. En el evento, el mandatario defendió su gestión y evitó hablar sobre los audios atribuidos al extitular del ANDIS, Diego Spagnolo; aunque en un acto fallido aseguró que los opositores “están molestos porque les estamos afanando los choreos".

A pesar de las evasivas de las principales figuras libertarias, el caso tiene un alto nivel de conocimiento. “El 94,5% de los bonaerenses conoce el caso Spagnuolo y la filtración de audios que involucra a un abogado cercano a Milei”, reveló el informe de la consultora Management & Fit este martes. El elemento no es menor, dado que en los audios, uno de los principales acusados de corrupción es el armador bonaerense Eduardo “Lule” Menem, además de Karina Milei.

Al mismo tiempo, “un 73,2% considera que lo sucedido es entre muy y algo grave” y para "el 59,2%, los audios y los hechos de corrupción denunciados en ellos, son verdaderos", relevó M&F.

En ese marco, el jefe de Estado continúa con el libreto original; en Junín volvió a advertir sobre posibles maniobras de “fraude” electoral por la falta de implementación de la boleta única en la jurisdicción. En cambio, se mostró más optimista con los comicios nacionales que se desarrollarán el 26 de octubre, en los que sí se va a aplicar el sistema de la boleta única. “Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, aseguró.

